Gols: Schlepper kollidierte mit Polizeiauto

Neun Marokkaner hatte der Postzusteller am 14. März 2023 in Ungarn in seinen BMW X5 einsteigen lassen. Noch auf ungarischem Staatsgebiet, etliche Kilometer vor der österreichischen Grenze, wurde die Polizei auf ihn aufmerksam.

Als der Schlepper bemerkte, dass ihn die ungarische Polizei mit Blaulicht verfolgte, rief er seinen Kontaktmann an, der die Schleppung vermittelt hatte. „Er sagte am Telefon, dass die Leute keine Papiere haben und ich fünf bis fünfzehn Jahre Haft bekommen würde“, erzählte der 34-jährige Angeklagte.

„Drei Streifenwagen der ungarischen Polizei versuchten ihn aufzuhalten“, berichtete ein österreichischer Polizeibeamter.

In Richtung Staatsgrenze gerast

Der Schlepper stieg aufs Gas und raste in Richtung der Staatsgrenze davon. Dort übernahmen die österreichischen Polizeibeamten die Verfolgung. Der Schlepper missachtete die Anhaltezeichen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit nach Mönchhof und dann weiter bis Gols.

Immer wieder versuchten die Polizisten, den Flüchtigen und seinen überladenen PKW zu überholen, dieser vereitelte jedoch jeden Überholversuch, indem er nach links auslenkte.

„Wir hielten die Anhaltekelle hinaus und dachten schon, er bleibt stehen, da schwenkte er wieder links aus“, berichtete der Polizist. Es kam zur ersten Kollision des Schlepperfahrzeugs mit dem Polizeiauto. Kurz danach krachte es ein weiteres Mal: Der Schlepper war auf Höhe der Fahrertüre ins Polizeiauto gefahren.

„Hatten Sie den Eindruck, dass er das absichtlich machte?“, fragte Richterin Karin Knöchl.

„An einen Zufall glaube ich nicht. Er hätte mehrmals stehen bleiben können“, antwortete der Polizist.

Der Schlepper fuhr nach der zweiten Kollision einige Meter die Böschung neben der Fahrbahn hinunter.

„Wir dachten schon, jetzt ist es aus, da gab er wieder Gas“, erinnerte sich der Polizeibeamte.

Schleppertransport fuhr durch Weingarten

Der Schlepper durchquerte einen Weingarten, bis er wieder zu einer Straße gelangte, ließ das Auto dort stehen und flüchtete - so wie auch die Fremden - zu Fuß.

Kurz nach Mitternacht wurde er verhaftet.

Vor Gericht erzählte er eine abenteuerliche Geschichte: Er sei mit einem Freund nach Ungarn gefahren, weil er sich mit einer Mietwagenfirma habe selbstständig machen wollen.

Zufällig habe er den Kontaktmann kennengelernt, dieser habe ihn angerufen, als er, so der Angeklagte, bereits wieder am Heimweg nach Deutschland gewesen sei.

Abenteuerliche Story von einer Reifenpanne und einem Gefallen

„Er sagte, er habe eine Reifenpanne. Ich nahm die Leute, die er im Auto transportierte, auf“, berichtete der Angeklagte. Er habe seinem neuen Bekannten einen Gefallen tun wollen. Die Fremden habe er auf einer Raststätte zwischen Budapest und Österreich in sein Auto einsteigen lassen.

Diese Behauptung stand im Widerspruch zur Aussage eines Flüchtlings, der erzählt hatte, dass er am Wald an der serbisch-ungarischen Grenze in das Auto des Angeklagten eingestiegen sei und, am Beifahrersitz sitzend, diesem das Handy gehalten habe, damit er navigieren konnte.

„Er sprach von einer vierstündigen Fahrt und sagte nichts von Budapest. Jeder Geschleppte musste 2000 Euro bezahlen. Holten Sie die Fremden an der Grenze ab?“, fragte die Richterin.

„Nein, euer Ehren“, blieb der Angeklagte bei seiner Darstellung.

Schlepper muss sechs Monate in Haft verbüßen

Er wurde wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und Schlepperei sowie Sachbeschädigung zu 20 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, davon 14 Monate bedingt.

„Ich gehe davon aus, dass Sie von Anfang an wussten, dass es um eine Schleppung und hohe Geldbeträge geht“, erläuterte die Richterin das Urteil.

Der Angeklagte nahm das Urteil an, dieses ist rechtskräftig.

