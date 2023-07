Parndorf: 63-Jähriger stahl an einem Tag in 14 Geschäften

Kleidungsstücke, Lebensmittel, ein Messerset, ein Kaffeethermometer, ein Rucksack, Geschirrtücher: Der 63-jährige Ladendieb hatte offensichtlich alles mitgenommen, was ihm nützlich erschien.

Am 20. Mai 2023 hatte er das Outletcenter Parndorf aufgesucht und in 14 Shops Diebstähle begangen. Mit einem mitgebrachten Magneten, den er laut eigenen Angaben zuvor „gefunden“ hatte, entfernte er Diebstahlsicherungen.

Das gesamte Diebsgut, das er an diesem Tag in seinen Besitz gebracht hatte, konnte sichergestellt und den geschädigten Shops zurückgegeben werden.

Nach Diebstählen im Outletcenter verhaftet

Der 63-Jährige wurde verhaftet.

Es stellte sich heraus, dass er bereits 14 Tage zuvor in Parndorf einen Diebstahl begangen hatte. Damals hatte er die Testflasche eines Luxusparfüms gestohlen. Die geschädigte Firma machte dafür den Wert des neuen Parfüms geltend, 141 Euro.

Insgesamt betrug der Wert des Diebsguts etwas mehr als 1.000 Euro.

Ladendieb ist als Buchhalter tätig

Der 63-Jährige ist armenischer Staatsbürger. In Prag geht er seinem Beruf als Buchhalter nach und verdient dabei nach eigenen Angaben 1.500 Euro monatlich.

„Ich habe Hochschulbildung!“, betonte er, als er von Richterin Melanie Gschiel am Montag, 17. Juli, zu seinen persönlichen Verhältnissen befragt wurde.

2020 war der Mann in Tschechien wegen Diebstahls zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

„Kann mich nicht erinnern...“

„Ich leide an Diabetes und kann mich nicht erinnern“, verwies der Angeklagte auf angebliche Erinnerungslücken.

Eine Diabeteserkrankung sei kein Grund, Diebstähle zu begehen, ermahnte ihn die Richterin.

„Mein Mandant ist reumütig geständig, will aber aufgrund seiner Gedächtnislücken keine Fragen beantworten“, kündigte der Verteidiger an.

Jedes Mal, wenn der Angeklagte zu komplizierten Begründungen ausholen wollte, gab ihm sein Anwalt mit Mimik und Gestik zu verstehen, dass er sich dieser Ausführungen besser enthalten sollte.

„Ich bedaure das zutiefst und werde es niemals wieder machen!“, beteuerte der Angeklagte.

Drei Monate Haft unbedingt

Er wurde zu zwölf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, davon neun Monate bedingt. 141 Euro wurden für verfallen erklärt, diesen Betrag muss er an die Republik bezahlen.

Zwei Dinge waren für den 63-Jährigen nach der Urteilsverkündung von Interesse: Der Tag der Entlassung sei ein Sonntag - wie da vorgegangen werde? Und ob ihm die Abschiebung aus Österreich drohe?

Geklärt werden konnte, dass er bereits am Freitag vor dem Entlassungstermin die Justizanstalt Eisenstadt wird verlassen dürfen. Hinsichtlich der Abschiebung erklärte die Richterin: „Das ist nicht in meiner Entscheidungsgewalt, das klärt die Fremdenpolizei.“ Sie könne sich aber vorstellen, dass dem Ladendieb ein Aufenthaltsverbot drohe.

„Thank you very much“, bedankte sich der Angeklagte und nahm das Urteil an. Bevor er den Verhandlungssaal verließ, bekreuzigte er sich theatralisch und kündigte an: „Ich komme nicht wieder!“