Schulschussparty in Pama

Das nächste große Vereinsevent steht auch schon bald an. Der 13. Sommernachtslauf in Pama findet am 25. August statt. Der Verein freut sich schon jetzt auf viele motivierte Läufer. Die ersten 200 Anmeldungen erhalten übrigens ein gut gefülltes Startersackerl - daher nicht zögern und anmelden. Infos unter www.vfb-energy-pama.at.