Volksfest in Gols: Josh „pumpt“ mit den Taktlosen

Das Glück ist ein Vogerl. Und manchmal findet man sich unversehens in einem Augenblick wieder, der noch lange Zeit im kollektiven Gedächtnis verweilen wird, und hat dabei sogar noch die Kameratasche dabei. So erging es am vergangenen Abend Ihrem Redakteur der BVZ, der am Ende eines langen Arbeitstags am Golser Volksfest der legendären Seewinkler Band "Die Taktlosen" im Bierzelt lauschte. Plötzlich enterte Josh, der noch vor einigen Stunden tausende Menschen im prall gefüllten Weinzelt begeisterte, mit seiner Band die Bühne und die beiden Hits "Cordula Grün" und "Expresso & Tschianti" für das frenetische Bierzeltpublikum zum Besten.

Im Anschluss kam er nicht umhin, jenes Lied mit den Taktlosen anzustimmen, das auf keinem ihrer Auftritte fehlen darf: "Die Pumpn". Der Videobeweis erzählt die Geschichte eines einmaligen Abends:

Anbei finden sich zusätzliche Bilder vom Konzert im Weinzelt: