Frauenkirchener Winzer Umathum für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Ein „Pionier in seinem Werk“, wie ihn Thomas Panholzer in der Laudatio nannte. Der innovative Winzer aus Frauenkirchen, der seit bald 40 Jahren das renommierte Weingut leitet, sieht bei seiner Arbeit, wie er selbst sagt „nie nur das Endprodukt, sondern den gesamten Kreislauf“. „Am wichtigsten ist der Boden“, ist Umathum überzeugt. Dass er damit offenbar recht hat, zeigen die vielen Auszeichnungen. „Die Auszeichnung ist ein Wink mit dem Rebstock, sich langsam anderen Dingen hinzuwenden“, scherzte der Winzer, der vielmehr mit Feuereifer seinen Weg weitergehen will. In der Stunde seines Erfolgs vergaß er nicht auf andere: „Wir leben in einer Zeit und einer Gesellschaft, die zunehmend auseinanderbricht. Mein Tipp ist, schaut auf eure Nachbarn, denn geht es denen gut, geht es euch auch gut.“