Volles Zelt Golser als Gastgeber des ORF Sommerfestes

Foto: Birgit Böhm-Ritter

D er August ist in Gols der Festmonat des Jahres schlechthin. Traditionell wird das Feiern genau eine Woche vor dem Golser Volksfest (11. bis 20. August) mit dem ORF Sommerfest eingeläutet. Dieses Mal fand das Fest bedingt durch eine Baustelle am Hauptplatz erstmals in der Messehalle am Volksfestgelände statt.