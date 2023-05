Branddienstübung in Bruckneudorf war voller Erfolg

Ein Mal im Jahr werden sämtliche örtliche Feuerwehrorganisationen vom Bezirksfeuerwehrkommando einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen. Dabei werden nicht nur die Geldgebarung, und die Prüfbücher, sondern auch der Ausbildungszustand unter die Lupe genommen. In diesem Zusammenhang fand vor kurzem eine gemeinsame Branddienstübung im Gemeindeamt Bruckneudorf statt. Dort wurde eine fiktive Brandbekämpfung samt Personenbergung erprobt. Dabei handelte es sich um eine relativ große Übung, mit mehreren Einsatzfahrzeugen, bei der auch eine Drehleiter zum Einsatz kam. Diese dient nicht nur zur Brandbekämpfung und Belüftung, sondern auch als möglicher zweiter Rettungsweg für den Atemschutztrupp, der sich im Inneren des Gebäudes um die Brandbekämpfung und die Rettung von Menschleben bemüht. „Es hat alles vorzüglich gepasst und wir können so weiterarbeiten“, fasst der Bruckneudorfer Kommandant Hannes Kampel das Resümee der Übung zusammen und fährt fort: „Ich bin zutiefst glücklich und stolz auf meine KameradInnen und über ihren persönlichen Einsatz, den sie in ihrer Freizeit und teilweise im Urlaub für das Allgemeinwohl leisten.“

