Theatergruppe Mönchhof: Wilde Nonnen machen Theater

Das gesamte Ensemble inklusive Helfern. Maria Koch als Schwester Alma herrscht mit strenger Hand über das Kloster. Josef Weninger gibt als Monsignore Giotto. Claudia Haider-Braun arbeitet als Schwester Clara "gerne im Gartenschuppen". Heidi Haubenwallner auf dem Weg Schwester Antonella zu werden. ...und diese Entscheidung unverzüglich zu hinterfragen. Anna Zwinger gibt als Schwester Culina die Küchenchefin ...natürlich wird auch alles mitgeschnitten. Ganoven unter sich: Rupert Oster als Jack, "der Boss" und Bernhard Kummer als der ulkige Fahrer Luigi. Otto Hoffmann gibt Nick den Killer und richtet die Waffe manchmal auch auf Kollegen. Christine Mädl spielt die oftmals in den Machenschaften des Klosters ausgelassene Schwester Pecunia. Jonas Keringer will als Kommissar Valuzzi einen Bankraub aufklären. ...aus Ganoven werden auch schnell Handwerker. Der Saal war auch am zweiten Tag gut gefüllt. Magdalena Haubenwallner mittig, auch abseits der BÜhne in ihrer Rolle der Inspektorin Rossi.

1 /37