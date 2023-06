Neu am Golser Volksfest: Kids-Area, Vorverkauf und Tombola

„In der Gemeinde liegt das Golser Volksfest schon in der Luft“. Das sagte Bürgermeister Kilian Brandstätter, anlässlich der Programmpräsentation in der Vorwoche. Obwohl es bis zum Eröffnungstag am 11. August noch einige Wochen dauert, steigt die Spannnung und die Vorfreude — nicht nur in Gols, sondern darüber hinaus.

Die Vorbereitungen laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren. Das Ergebnis ist ein Fest, das mit seinen bewährten Säulen von Wirtschaftsmesse, Vergnügungspark, Kultursommer, Kulinarik und Unterhaltungsprogramm punkten will, aber auch wieder mit einigen Neuerungen aufwarten kann.

Nachdem im Vorjahr der oben erwähnte bewährte Mix bereits um ein Genusszelt und einen Volksfestheurigen erweitert wurden, gibt es heuer in Kooperation mit dem Land Burgenland erstmals einen eigenen Bereich für die Kinderbetreuung, die „Family & Kids Area“. Die „Family & Kids Area“ wird während der gesamten Dauer des Volksfestes täglich von 16 bis 21 Uhr ein breites Spektrum an altersgerechten Aktivitäten anbieten – von der Zaubershow über Ratespiele, Hüpfburg, Kinderschminken und Mitmachshows bis hin zu sportlichen Aktivitäten mit ausgebildeten Trainerinnen und Trainern und jeder Menge Musik. Einerseits sollen Eltern hier Infos über Leistungen des Landes einholen können, andererseits wird hier eine kostenlose Kinderbetreuung geboten. „Zum Beispiel, dass Eltern entspannt die Messe oder ein Konzert besuchen können“, erklärt Landesrätin Daniela Winkler.

Erstmals Vorverkauf von Tagestickets und Dauerkarte

nEinen modernen Weg schlägt man heuer mit einem elektronischen Kartenvorverkauf ein. Tagestickets können direkt auf der offiziellen Homepage des Golser Volksfestes erworben werben, personalisierte Dauerkarten gibt es im Vorverkauf bei der Golser Poststelle im Dr. Jetelhaus.

Energietag statt Feuerwerk

Der Energietag am Mittwoch, mit dem die Gemeinde Gols ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz setzen will, ersetzt das traditionelle Feuerwerk. Dieses wird künftig nur noch zu besonderen Jubiläen stattfinden. Am Energietag können die Besucher nicht nur die neuesten Entwicklungen im Bereich erneuerbarer Energien entdecken, sondern auch an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem es ein Elektrofahrrad und sogar eine ganze Photovoltaik-Anlage zu gewinnen gibt.

Stars der Ö3-Charts am Volksfest

Organisator und Amtsleiter Dieter Horvath freut sich, einen bunten Mix aus Messe, Volksfestunterhaltung und Weingenuss in der größten Weinbaugemeinde Österreichs präsentieren zu dürfen. „Besonders das Musikprogramm kann sich im heurigen Jahr sehen lassen. Mit Josh, Lemo und Folkshilfe spielen der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte der aktuellen Ö3-Charts.“ Darüber hinaus sorgen die Paldauer, die Draufgänger, Mickie Krause, die Mayerin aus dem Burgenland und die Kastelruther Spatzen für ein Musikfeuerwerk in Gols.

Neben dem Unterhaltungsprogramm erwarten die Besucher beim Golser Volksfest auf 88.000 Quadratmetern außerdem die bewährte Wirtschaftsmesse „Pannonia 2023“, der Golser Kultursommer sowie die Wein- und Bierkost aus der Region.

Im Rahmen der Wirtschaftsmesse „Pannonia 2023“ haben Firmen aus dem In- und Ausland die Möglichkeit, ihre Produkte zu präsentieren. Rund 150 Aussteller aus den Bereichen Kraftfahrzeuge, Bauen und Wohnen, Weinbau und Landwirtschaft sowie Garten, Wellness und vielen mehr werden auf dem Festgelände vertreten sein. Beim Golser Kultursommer werden rund 30 Künstlerinnen und Künstler Malerei, Skulpturen aus Holz, Kunsthandwerk und Bunte Werke aus Ton.

Bürgermeister kocht im Genusszelt

Im Weinzelt kann man beim Weinbauvereinsstand edle Weine der Golser Winzerinnen und Winzer zur Musik regionaler Größen verkosten. Deftige Genüsse gibt es im Bierzelt und im Biergarten. Regionale Produkte und jede Menge Kulinarik erwarten die BesucherInnen im Volksfestheurigen und im Genusszelt. Neben den Top-Küchen Martin Kugler, Oliver Wiegand und Andreas Gruber wird einmal auch Bürgermeister Kilian Brandstätter aufkochen.