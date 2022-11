Großübung der Miliz: Wanderwege gesperrt

Werbung

Fasst tausend Soldaten der österreichischen Miliz üben zwei Wochen lang am Truppenübungsplatz in Bruckneudorf. Ein wesentlicher Ausbildungsinhalt für die Soldaten des Miliz-Jägerbataillons „Wien1“ und der Miliz-Pionierkompanie „Niederösterreich“ ist die Durchführung von Scharfschießen bis hin zu Gefechtsschießen.

„Eine gediegene Ausbildung für unsere Milizsoldaten ist für die Einsatzbereitschaft unerlässlich und dient schlussendlich der Sicherheit von uns alle“, sagt TÜPl-Kommandant Oberst Markus Ziegler.

Um die Ausbildungsziele erreichen zu können, werden am Samstag, dem 19. November, bis in die Abendstunden Scharfschießübungen durchgeführt. Aufgrund der Gefahrenbereiche werden an diesem Tag die meisten Rad- und Wanderwege für die Bevölkerung gesperrt sein.

Die genauen Absperrbereiche und die Sperrzeiten sind in den Schaukästen, welche an den Einfahrten zum Truppenübungsplatz Bruckneudorf aufgestellt sind, sowie an den Informationstafeln der umliegenden Gemeinden ersichtlich.

Ebenso ist es möglich, sich auf der Homepage des Bundesheeres unter folgendem Link zu informieren:

www.bundesheer.at/organisation/regional/bgld/bruckneudorf_wanderwege.php

