Um den jungen Windenerinnen und Windenern die Möglichkeit zu bieten, sich zu leistbaren Preisen in der Heimatgemeinde ein eigenständiges Leben aufbauen zu können, errichtet die Gemeinde Winden am See in Zusammenarbeit mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft OSG in der Raiffeisenstraße eine neue Wohnhausanlage.

Das Projekt wird über 16 Wohneinheiten (Starterwohnungen) verfügen und direkt im Anschluss an die bestehende OSG-Anlage errichtet. Der Baustart ist für diesen Herbst geplant. Um auch Windener Hausbau-Interessenten günstigen Baugrund zur Verfügung stellen zu können, ist die Gemeinde Winden am See derzeit auf der Suche nach geeigneten Standorten.

Im Pfarrhof von Winden am See sollen acht Wohneinheiten für betreubares Wohnen entstehen. Schennet

Ebenfalls im Herbst 2021 sollen im Pfarrhof von Winden am See die Bauarbeiten an acht Wohneinheiten für betreubares Wohnen starten. Die Gemeinde ist hier Vermittler zwischen der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft und der Pfarre.