Hianzenwein des Jahres kommt aus Illmitz und Deutschkreuz

Aus einem sorgsam ausgewählten Sortiment von 16 Weinen von Weinbauern aus dem gesamten Burgenland verkostete eine professionell zusammengestellte Jury des Vereins im Haus der Volkskultur in Oberschützen diese Weine in einer aufwändigen Blindverkostung und erklärt die beiden besten Weine zum Hianzenwein des Jahres. Für das Jahr 2023 gewann der Zweigelt Arcos vom Arkadenhof Kroiss in Illmitz und der Chardonnay der Familie Wiedeschitz aus Deutschkreutz.

Erstmals zu verkosten sind diese Weine am großen Hianzentog, am 4. Juni in Oberschützen und bei sämtlichen Veranstaltungen des Hianzenvereins.

