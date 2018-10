Innovationsgeist Erwin Unger ist stets auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Wer ihn kennt weiß, was er sich in den Kopf gesetzt hat, wird umgesetzt. Was vor rund acht Jahren in einem Erstversuch startete, hat mittlerweile Früchte getragen, im Seewinkel fand bis vor wenigen Tagen die diesjährige Reisernte statt.

Drei Sorten Bio-Vollkornreis

Auf einer Anbaufläche von rund zehn Hektar unweit von St. Andrä am Zicksee wurde in den vergangenen vierzehn Tagen erneut burgenländische Reisgeschichte geschrieben. Vor vier Jahren startete der Pionier nach zuvor mehr oder weniger erfolgreichen Versuchen den professionellen Anbau. Aufgrund zahlreicher Erfahrungen und modernem Know-How auf dem Gebiet des Pflanzenbaus konnte die Ertragsmenge Jahr für Jahr auf eine beachtliche Summe gesteigert werden.

„Mit einer Fläche von vier Hektar haben wir begonnen, mittlerweile sind wir bei zehn angekommen“, blickt der Reis-Pionier zurück. Drei Sorten Bio-Vollkornreis – „weiß“, „schwarz“ und „rot“ werden in den heimischen Gefilden mittels Trockenanbau erfolgreich kultiviert. Der Qualitätsanspruch ist hoch, das pannonische Klima, die zahlreichen Sonnenstunden, optimale Windbedingungen sowie die fruchtbaren Böden kommen der Entwicklung der Pflanzen zugute.

Nachhaltige Reisernte dank Trockenanbau

Im Frühjahr wurden die Reis-Setzlinge im Freiland ausgesetzt, bis zur Ernte Anfang Oktober unter kontinuierlicher Beobachtung, Pflege und Bewässerung herangezogen. „Die Reispflanzen müssen wöchentlich und vor allem sanft gegossen werden. Alles darüber hinaus kann der Boden irgendwann nicht mehr aufnehmen“, erklärt Erwin Unger. Unter Wasser stehende Reisfelder, wie sie aus Anbauregionen in China bekannt sind, wird man im Seewinkel deshalb vergebens suchen.

„Der Trockenanbau ist zwar nach wie vor eine Herausforderung, allerdings können wir dadurch einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen“, so der Reisbauer. Die bewusst gewählte Anbauweise verhindert die Entstehung von Fäulnisbakterien, welche wiederum für Methangasausscheidungen verantwortlich sind. Die drei Sorten „weiß“, „rot“ und „schwarz“ unterscheiden sich in Farbe und Geschmack, stehen auch bei Veganern hoch im Kurs und sind glutenfrei und damit gut bekömmlich.

Anfang Oktober hat Bio-Reisbauer Erwin Unger damit begonnen, die reifen Reispflanzen einzufahren, geerntet wurde mit einem kleinen Mähdrescher, der eigens für die Reisernte in Japan entwickelt wurde. Im weiteren Verfahren werden die Reiskerne entspelzt, gereinigt und zum Trocknen aufgelegt. Mit einer Ertragsernte von rund 20 Tonnen (35 Tonnen Rohprodukt) wird laut Erwin Unger heuer zu rechnen sein. Mit „Ja!Natürlich“ hat der Seewinkler einen zuverlässigen Kooperationspartner gefunden, ab November sollen die fertigen Produkte in den Filialen von Billa und Merkur zu finden sein.

Bis dahin könnte Innovationsgeist Erwin Unger jedoch bereits an der Entwicklung einer nächsten Idee zu Werke sein.