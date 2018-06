Der Gemüsegarten Österreichs wird um eine Produktionsstätte reicher, Unternehmer Werner Perlinger will mit dem Bau zweier neuer Glashäuser die Nachfrage nach regionalen Raritäten ganzjährig stillen. Doch schon vor Baubeginn sorgt ein unmittelbarer Nachbar für Aufsehen.

Seit Jahrzehnten versorgt das Gemüsehandelsunternehmen von Werner Perlinger die Lebensmittelhandelsketten Österreichs, in frische, regionale Produkte wird kontinuierlich investiert. In seiner Heimatgemeinde hat der Visionär dafür bislang einige Gewächshäuser errichtet, im kommenden Jahr sollen zwei weitere die Fülle an heimischen Gemüseerzeugnissen erweitern.

Infoveranstaltung für Anrainer

Rund acht Hektar Grundfläche in unmittelbarer Nähe zur Firmenzentrale wechselten dafür den Eigentümer. Seit einigen Wochen werden die Glashäuser der ehemaligen „Unger-Gärtnerei“ abgebaut, der Großteil der Grundstücksflächen wurde in der Vergangenheit bereits betrieblich genehmigt geführt.

„Die in den 70-er Jahren errichteten und bereits seit Jahren nicht mehr genutzten Gewächshäuser waren verfallen und nicht mehr zu gebrauchen. Mit der behördlichen Abbruchbewilligung konnten diese jedoch rasch entfernt werden“, erzählt Architekt Werner Thell.

Bis 2019 sollen zwei, je drei Hektar große, Glashäuser sowie eine Mehrzweckhalle errichtet werden. In einer Infoveranstaltung fand das Bauvorhaben von Werner Perlinger bei den Anrainern nahezu vollständige Zustimmung, nun werden jedoch erste Bedenken eines betroffenen Bewohners laut.

Verkehr, Beleuchtung und Schutzanlagen

„Mein Wohnhaus befindet sich in nächster Nähe zur geplanten Produktionsstätte. Ich befürchte, dass meine Lebensqualität damit stark eingeschränkt wird. Das Glashaus soll vor meiner Wohnungstür errichtet werden, zudem macht mir das dadurch entstehende Verkehrsaufkommen Sorgen“, offenbart Josef Mayer der BVZ. Das Team rund um Werner Perlinger bemüht sich um eine offene Gesprächsbasis, mit fachlicher Unterstützung wurden die behördlichen Genehmigungs- und Umwidmungsvorgaben in die Wege geleitet.

„Bei der Bauverhandlung waren sämtliche Experten, von der Umweltanwaltschaft bis zur Gewässeraufsicht sowie Hochbau, anwesend. Ein Großteil des Areals ist bereits umgewidmet, Genehmigungen für die betriebliche Nutzung existieren, der Gemeindevorstand steht geschlossen dahinter“, erzählt Bürgermeister Helmut Huber. Die Umwidmungen reichen bis zur Grundstücksgrenze, dennoch will man mit einem Windschutzgürtel genügend Abstand halten.

„Der Verkehr wird im Vergleich zu früher weniger, da auf dem Grundstück ein großer Blumenbetrieb angesiedelt war. Die Lkws werden von der Schlachthausgasse über den Krautfleckweg bis zur Betriebszentrale geführt“, versucht der Gemüseexperte zu beschwichtigen. Die oftmals kritisierte Beleuchtung der Glashäuser ist von Oktober bis März, also lediglich in den Wintermonaten, und zudem nur stundenweise vonnöten, das Glashaus selbst ist jedoch so stark abgedichtet, sodass keine Störung für die Bewohner entsteht.

„Seit Jahrzehnten sind hier Gewächshäuser in Betrieb gewesen und niemand hat sich beschwert. Nun soll eine ebensolche Anlage errichtet werden und Einwände folgen. Auf dem Gebiet befinden sich zudem zahlreiche weitere Betriebe mit Gewächshäusern, daher verstehe ich die Bedenken nicht“, so Perlinger.

Josef Mayer hofft dennoch auf eine Änderung des geplanten Vorhabens und eine erneute Behandlung im Gemeinderat.