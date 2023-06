Plein Air: Kunstschaffende bringen den Seewinkel auf die Leinwand

Malerinnen und Maler aus ganz Österreich und auch aus dem Ausland fanden sich ein und erschufen - jede und jeder aus dem jeweiligen Blickwinkel – faszinierende Werke.

Die so genannte Plein Air fand nach einer Pause bereits zum 8. Mal im Burgenland statt. Plein Air ist eine Maltechnik, bei der Künstler im Freien arbeiten und die Natur als Inspiration nutzen. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Schönheit der Natur einzufangen und die Atmosphäre und Stimmung eines Ortes in einem Kunstwerk festzuhalten.

Die Landschaft hier ist einzigartig und atemberaubend Doris Bocka, Künstlerin aus Bayreuth (D) über den Seewinkel

Mit dabei war auch Doris Bocka aus Bayreuth. Im Rahmen der Kulturpartnerschaft des Burgenlandes mit Bayreuth erschuf die versierte Künstlerin Werke, die die Seele des Burgenlands einfingen. Bocka zeigte sich von den Eindrücken aus dem Seewinkel überwältigt. "Ich nehme so viele Bilder in meinem Kopf mit nachhause. Die Landschaft hier ist einzigartig und atemberaubend. Indem man draußen in der Natur arbeitet, kann man die Farben und Lichtverhältnisse direkt beobachten und in das Kunstwerk einbeziehen. Die Natur bietet eine unendliche Vielfalt an Farben und Texturen, die man in der Malerei nutzen kann." Mit dabei waren auch bekannte Namen wie Jay Finger, Gottfried Laf Wurm, Michaela Mair, Gerti Velich, Annemarie Lukowitsch und Florian Stolle.

Kunstwerke im Waggon

Wallerns Bürgermeister Ernst Oroszlan bedankte sich in seiner Rede für das besondere Flair, welches durch den Prozess des kreativen Erschaffens entstanden ist. „Magisch“ nannte Oroszlan den Entstehungsprozess eines malerischen Werkes, den er begleiten durfte. Durch die derzeit im Infowaggon an der Bahnkreuzung in Wallern stattfindenden Ausstellung gibt es weiterhin die Möglichkeit die entstandenen Werke zu besichtigen.

"Für uns ist es eine besondere Freude, dass nicht nur die Künstler:innen den Seewinkel und Wallern als Inspiration nutzen, sondern auch dass der Waggon wieder belebt wird. Er kann als Ausstellungsraum oder Veranstaltungsraum für kulturelle Events genutzt werden", zeigten sich der Ortschef, Vizechefin Sonja Summer und die Gemeindevorstände begeistert.

Ausstellung bis Ende August

Für das Gastronomenehepaar Gaby und Hans Tauber ist es eine Herzensangelegenheit, Kunstschaffende wieder in die Region zu holen und ihnen die Schönheit der Natur nahe zu bringen. "Kunst kann als eine Möglichkeit verstanden werden, die Welt um uns herum zu interpretieren und zu reflektieren, indem sie uns neue Perspektiven und Einsichten bietet. Kunst kann uns inspirieren, uns bewegen, uns zum Nachdenken anregen und uns helfen, unsere Emotionen und Gedanken auszudrücken", schilderten beiden ihre Beweggründe. Trotz Unwetter ließen es sich viele Interessierte es sich nicht nehmen, zur Vernissage zu kommen. Bis Ende August kann man die Plein Air-Werke noch besichtigen.