Wallern Mehrere Verletzte bei Unfall mit Schlepper-Van

E in Schlepperfahrzeug ist Sonntagfrüh bei Wallern (Bezirk Neusiedl am See) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. 16 Personen wurden laut Landessicherheitszentrale Burgenland verletzt, davon zwei schwer. Zwei Notarzthubschrauber waren im Einsatz.