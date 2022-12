Migrationsforscherin:„Zivilgesellschaft leistet Beitrag, Staat nicht.“

Werbung

Was Virologin Dorothee von Laer oder Umweltmediziner Hans Peter Hutter in der Hochphase der Corona-Pandemie waren, das ist nun Judith Kohlenberger in sämtlichen (TV-)Sendungen und Diskussionen, wenn eine Expertenmeinung zur Migration gefragt ist.

Judith Kohlenberger hob das Engagement der Zivilgesellschaft hervor. Foto: Foto Ch. Lendl

Aus Wallern im Burgenland stammend, kommt die Migrationsforscherin aus einer Grenzregion, die momentan oft im Scheinwerferlicht steht.

Täglich werden im Neusiedler Bezirk Schlepper aufgegriffen, täglich kommen hier Flüchtlinge über die Grenze. Letztere beantragen größtenteils Asyl in Österreich. Um die Unterbringungskrise im österreichischen Asylwesen drehte sich am Montag eine Pressekonferenz der Initiative „Courage – Mut zur Menschlichkeit“ in Wien.

Zum großen InitiatorInnenkreis dieser Initiative gehört neben der bekannten Schauspielerin Katharina Stemberger auch Judith Kohlenberger. Gemeinsam mit dem Halbturner Quartiergeber Hannes Gollowitzer, dem Bürgermeister der Gemeinde Traiskirchen Andreas Babler und dem Asylrechtsexperten Lukas Gahleitner-Gertz kritisierten sie die politischen Versäumnisse, aus der die aktuelle Unterbringungskrise resultiert. Zahlreiche Bundesländer kommen ihrer Verpflichtung nicht nach.

Nur Wien und Burgenland erfüllen die Unterbringungsquote, wodurch die Bundesquartiere übervoll sind. So etwa das Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen (Niederösterreich). „Wir sind erstmals damit konfrontiert, dass wir mitten im Winter obdachlose Geflüchtete im Ort stehen haben, obwohl der Unterbringungsbedarf bundesweit überschaubar ist. Wir reden da von der Verteilung von rund 4.000 bis 5.000 Geflüchteten. Das ist wenig für ein Land wie Österreich und im Vergleich zu früheren Zahlen“, so Bürgermeister Babler.

Quartiergeber im Stich gelassen

Judith Kohlenberger attestiert dem Bund eine „gespielte Überforderung“, diese sei aber sachlich nicht rechtfertigbar.

Viele Unterkünfte sind von privaten Quartiergebern. „Die Zivilgesellschaft leistet ihren Beitrag, der Staat nicht“, betont Judith Kohlenberger. Doch diese Strukturen ständen inzwischen – nicht zuletzt aufgrund der Teuerung – „am Anschlag“.

Hannes Gollowitzer verdeutlichte die Probleme für private Quartiergeber durch die Teuerung. Foto: Ch. Lendl

Hannes Gollowitzer, ein privater Quartiergeber aus Halbturn, schilderte seine Erfahrungen: Seit April 2022 haben er und seine Familie vier Geflüchtete aus der Ukraine in ihrem Einfamilienhaus untergebracht.

„Für uns ist es selbstverständlich, Menschen in Not nicht auf der Straße stehen zu lassen. Wir leisten auch gerne unseren Beitrag, damit unser Land diese Situation bewältigen kann. Aber die Teuerung macht das natürlich nicht einfacher, und wenn man dabei von staatlicher Seite mehr bürokratische Hürden als Unterstützung erfährt, ist das schon frustrierend“, so Gollowitzer.

Strafzahlungen säumiger Bundesländer an Private

So wie ihm gehe es vielen privaten Quartiergeber:innen: „Alles dauert viel zu lange und ist nur mit großem Aufwand zu organisieren. Die Verwaltung möchte ich da gar nicht kritisieren, auch die wird von der Politik im Regen stehen gelassen. Es gibt dort einfach zu wenig Leute für diese Aufgabe.“

Lukas Gahleitner-Gertz, Asylrechtsexperte der Asylkoordination Österreich, bekräftigt die Notwendigkeit eines sofortigen Teuerungsausgleichs für Quartiergeber:innen. Ohne Teuerungsausgleich müssten nicht nur NGOs bald bestehende Unterkünfte schließen, auch Private und Gemeinden bräuchten zusätzliche Unterstützung, um akute Notlagen zu verhindern. „Österreich geht unterm Strich unvorbereitet in einen Winter, in dem damit zu rechnen ist, dass noch eine größere Zahl an Menschen aus der Ukraine flüchten muss“, so Gahleitner-Gertz.

Die „einzig logische Schlussfolgerung“ daraus sei, dass es für jene Bundesländer, die ihre Aufnahmequoten nicht erfüllen, Sanktionen in Form von Strafzahlungen geben müsse. „Mit diesen Strafzahlungen könnte der Teuerungsausgleich für Quartiergeber:innen problemlos finanziert und damit die Gefahr abgewehrt werden, dass NGOs und privaten Quartiergeber:innen in dieser Situation die Luft ausgeht.“

