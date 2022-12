Pilgerjahr in Frauenkirchen: „Von Monat zu Monat besser“

Werbung

Die Basilika und das Franziskanerkloster in Frauenkirchen ziehen seit Jahrzehnten hundertausende Menschen an. Während der letzten Jahre waren aber Wallfahrten und Reisen aufgrund der Pandemie nur schwer möglich.

„Im ersten Jahr der Pandemie waren 100 Busse angemeldet. Davon haben aber 99 abgesagt. Jetzt – zum Glück – ist ein erfreulicher Gegentrend erlebbar“, erklärt Pater Thomas Lackner im Gespräch mit der BVZ. Das Jahr 2022 beurteilt der Geistliche positiv und meint: „Heuer ist es so, dass es von Monat zu Monat besser wurde. Am Anfang sind Busse mit vielleicht 30 Leuten gekommen, dann sind die Zahlen gestiegen.“

Schon während der Hochzeit der Pandemie war die Basilika weniger stark betroffen. Pater Thomas vermutet, dass der Seewinkel als beliebtes Urlaubsziel dazu beigetragen habe. Inzwischen seien die Besucherzahlen wieder wie früher.

„Mit dieser Begeisterung habe ich nicht gerechnet“, meint Pater Thomas über die sehr beliebte Messweintankstelle. Foto: zVg/Basilika Frauenkirchen

Weiters fällt ihm auf, dass die Saison 2022 länger andauerte. Diese ging vor der Pandemie bis maximal Ende Oktober. Heuer kamen noch bis in den November Busse in Frauenkirchen an. Und das nicht zuletzt aufgrund medienwirksamer Initiativen. Ein Highlight war und ist eindeutig die Messweintankstelle.

„Wenn ich ins Gespräch komme, fangen diese oft sehr oberflächlich an, gehen dann aber sehr in die Tiefe. Dabei half auch die Messweintankstelle. Ich glaube, ich habe dort mehr Gespräche geführt als im Beichtstuhl“, erzählt der Priester mit einem Lachen. Radfahrer nahmen teilweise Umwege von 15, 20 Kilometer auf sich, um die Attraktion in Frauenkirchen zu sehen und den Wein zu kosten. Der unscheinbare gelbe Quader am Kirchenplatz schaffte es in Zeitungen in ganz Österreich und sogar ins Ausland. Das Konzept fasziniert und macht die Menschen neugierig. Aber auch mit regionalen Unternehmen gab es bereits Kooperationen.

„Die ankommenden Gruppen sind dankbar, wenn man ein Package hat“, erklärt der Franziskaner und verweist auf die Kooperationen mit Apfel Leeb oder Stefan Zwickl. Aus der letzteren ging „Basilikaluft trifft Steppenduft“ hervor. Pater Thomas meint zu diesen weltlichen Initiativen: „Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass auch die Regionalität sichtbar wird. Auch wenn das jetzt etwas Profanes ist.“

Der aktuellste Coup des Basilika-Pfarrers ist eine ganz besondere Krippe, die Szenen erklärt und beleuchtet ist, wenn man eine Spende einwirft. Diese wird noch bis Februar in der Basilika Frauenkirchen aufgebaut bleiben.

