Zicksee: Keine „kurzfristige Dotation“

Vorerst keine guten Nachrichten für Zicksee-Liebhaber: Das Becken wird in nächster Zeit nicht so bald wieder mit Grundwasser gespeist werden. Vor einer Woche kam es zu einem Treffen zwischen dem Landesrat Heinrich Dorner, Sankt Andräs Bürgermeister Michael Schmidt (SPÖ), Vertreter des Umweltschutzes und der Task Force Neusiedler See, welche sowohl für den Neusiedlersee als auch Grundwasserstände des Landes zuständig sind.

„Wir sind in enger Abstimmung mit der Gemeinde St. Andrä und haben bei dem Treffen mit dem Bürgermeister und weiteren Gemeindevertretern über die Situation rund um den Zicksee gesprochen“, heißt es aus dem Büro des Infrastrukturlandesrats Heinrich Dorner. Aktuell fokussiert sich die Politik auf „Maßnahmen zur regelmäßigen Pflege“ um das „Seebecken auch in Trockenzeiten erhalten zu können.

Diesbezüglich sieht die Gemeinde Sankt Andrä das Abmähen der hochgewachsenen Vegetation im wasserlosen Seebecken vor. Bürgermeister Michael Schmidt meint: „Wir warten nur noch auf schriftliche Bestätigung, die Pflanzen mitsamt Wurzeln entfernen zu dürfen, damit nicht durch Tiefenverwurzelung langfristig eine stärkere Schädigung des Beckens passieren kann.“ In spätestens zwei Wochen soll eine professionelle Pflege und Entfernung der Vegetation im Seebecken stattfinden.

Seebeckenpflege statt Grundwasserspeisung

Das Büro des Landesrats meint nach dem Gespräch mit Wasser- und Umweltexperten: „Eine kurzfristige Dotation mit Fremdwasser steht aufgrund der generellen Situation der niedrigen Grundwasserstände im Seewinkel nicht zur Diskussion.“ Somit sind Gespräche über eine potenzielle Dotierung für den Rest des Jahres abgeschlossen und es bleibt bei einem leeren Seebecken.

Grund dafür ist die sogenannte „Warnphase“ in der sie die Region um Sankt Andrä befindet. Diese bedeutet erste Einschränkungen für die Landwirtschaft und, dass die Wasserstände noch weit von einem Normalstand entfernt sind. Ob es zu einer erneuten Dotierung und einer daraus folgenden Rückkehr des Sees kommt, ist von der Entwicklung der Grundwasserstände in den kommenden Monaten abhängig.