Bezirk Neusiedl: Starker Regenfall bringt kurzfristige Erholung

Vor knapp zwei Monaten fand am Zicksee die traditionelle Wasserweihe statt, bei der man sich neuerdings darauf verlegt hat, für den Regen zu beten (die BVZ berichtete). In der vergangenen Woche durfte man sich nun über drei Tage Regenwetter freuen. Diese waren nach dem niederschlagsarmen Winter auch bitter nötig. Rund neun Zentimeter waren es, die dem Wasserstand nach dem Wochenende angerechnet werden konnten. Was gut klingt und zuweilen etwa am Darscho auch schon sehr gut aussieht, könnte allerdings auch nur von kurzer Dauer sein, denn auch nach den starken Regenfällen der letzten Tage befindet sich der Wasserstand rund einen halben Meter unter dem Jahresmittel.

Christian Sailer von der „Task Force Neusiedler See“ meint etwa: „Der Regen der vergangenen Woche hat eine leichte Entspannung gebracht, allerdings liegt der derzeitige Wasserstand unter dem Vorjahreswert. Letztlich wird es von der Durchlässigkeit des Lackenbodens abhängig sein, wie lange sich das Wasser jetzt halten kann, denn durch die Hitze und die Trockenheit ist der Untergrund auch sehr stark aufgebrochen.“

Regen hat nichts an der Situation geändert

Auch Johannes Ehrenfeldner, Direktor des Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel atmet zwar auf, warnt aber nachdrücklich: „Man kann nicht abstreiten, dass der Regenfall der vergangenen Tage eine kurzfristige Entspannung darstellt, aber damit ist die Problematik nicht gelöst. Für das Grundwasser hatte der Regen nur sehr wenige Auswirkungen und auch die Erholung der Lacken ist jetzt nur augenscheinlich.“ Zentral sei außerdem, dass man nach wie vor an den Regulierungen der Landwirtschaft festhält.

Abhilfe könnte unter Umständen das von der EU mit 12 Millionen Euro dotierte LIFE-Projekt „Pannonic Salt“ 2023 schaffen, das heuer beschlossen wurde und das ein wichtiger Schritt in Richtung Rehabilitation des Wasserhaushalts im Seewinkel sein soll. In den nächsten fünf Jahren soll der Rückhalt von Oberflächenwasser im Seewinkel durch die Errichtung von Wehren und dem Rückstau zahlloser Entwässerungsgräben verbessert werden. „Hier befinden wir uns gerade in Kommunikation mit der europäischen Kommission, um in Zukunft konkrete Förderverträge unterzeichnen zu können. Parallel dazu gibt es aber auch schon Planungen für Staumaßnahmen über die Wasserwirtschaft Burgenland“, so Ehrenfeldner weiter.

Worüber sich aber nicht nur er, sondern auch viele Vogelfreunde freuen: der Regen kam gerade richtig für die Bird Experience (BEX), die am 23. April beginnt und bis 30. April im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel läuft. Die oberflächliche Befüllung des Darschos und auch der langen Lacke dürfte den Birdwatchern deutlich bessere Chancen beim Sichten von Zugvögeln verschaffen.

