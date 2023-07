Gols: Schwimmkurse in den Ferien für die Sicherheit unserer Kinder

Für ASKÖ-Präsident Alfred Kollar ist schwimmen lernen ein immerwährend aktuelles Thema und von großer Bedeutung. „Umso mehr freut es mich, dass die Nachfrage an den Schwimmkursen, die wir in den burgenländischen Schwimmbädern anbieten, so hoch ist. Der ASKÖ Burgenland ist es seit über 20 Jahren ein Anliegen, den burgenländischen Kindern das Schwimmen beizubringen. 2023 hat der Sportdachverband sein Schwimmkursangebot nochmals vergrößert. „Der Andrang nach einem Schwimmkursplatz in den Sommerferien war Anfang Mai so groß, sodass Zusatzkurse in Gols organisiert wurden. Im Burgenland nehmen 1700 Kinder in über 280 Kleingruppen an 28 Standorten, von Gols bis Jennersdorf, am Schwimmunterricht teil. Zusätzlich gibt es das Angebot der 4 Profi-Wochen“, sagt Alfred Kollar.

Die Landesrätin zeigt sich bei einem Lokalausgenschein in Gols ob des Angebotes sehr erfreut. „Ich danke alenl Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrern, die unseren Kindern mit den Schwimmkursen Sicherheit im und am Wasser geben. Darüber hinaus ermöglicht richtig erlerntes Schwimmen den Zugang zum Schwimmsport“, sagt die Landesrätin. „Wir haben auch im schulischen Bereich für Schüler:innen der dritten Klasse Volksschule ein Pilotprojekt gestartet mit dem Ziel, Kinder möglichst früh zum Schwimmenlernen zu animieren“, so Winkler. Für all jene Kinder, die sich schon gekonnt über Wasser halten können und ihr Schwimmfertigkeiten festigen oder verbessern wollen, gibt es Anfang August eine Schwimm-Profi-Woche mit täglich vier Stunden Betreuung innerhalb und außerhalb des Wassers durch geschultes Personal. Folgende Standorte sind dafür noch buchbar: Gols, Siegendorf, Kaisersdorf und Bad Tatzmannsdorf. Anmeldungen unter: https://www.askoe-burgenland.at/de/schwimmkurs-2023-sommer

Ein umfangreiches Angebot an Sommerschwimmkursen bietet auch die Schwimmunion Neusiedl am See (SUNS) an. Für Anfänger bis Fortgeschrittene stehen in diesem Sommer rund 40 Kurse unterschiedlichen Niveaus auf dem Programm. Seit 35 Jahren hat sich der Traditionsverein auf den Schwimmsport verschrieben. Die Nachfrage an Schwimmkursen sei ungebrochen und könne kaum gedeckt werden, seit mit dem Neusiedler Hallenbad die wichtigste Sportstättte für den Schwimmkursbetrieb geschlossen sei, heißt es aus dem Verein. Das Kursprogramm der Schwimmunion Neusiedl am See beschränkt sich momentan auf die Monate Mai bis August und wird größtenteils im Brucker Freibad sowie im Golser Aqua Splash durchgeführt. Infos unter: www.su-neusiedl.at