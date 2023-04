Mehr Kontrolle beim Grundwasser: 143 Brunnen bemängelt

Werbung

Matthias Allacher, Obmann der Wassergenossenschaft Mönchhof/Gols/Weiden am See/Neusiedl am See ist momentan dabei, die Überprüfung von 250 Brunnen durchzuführen. „Drei haben wir inzwischen gefunden, die gar nicht auf dem Plan sind und folglich auch kein Wasserrecht haben“, erklärt der Landwirt. Gemeinsam mit Paul Leitner wurden bisher um die 40 Brunnen auf dem Golser Hotter besichtigt. Mönchhof wird Obmannstellvertreter Matthias Haller übernehmen. Weiden am See sowie Neusiedl am See, die keine 20 Brunnen ausmachen, sollen von Klaus Fuhrmann kontrolliert werden.

Foto: Daniel Gottfried

Auf Anfrage der BVZ erklärt die BH Neusiedl am See, dass diese Auflagen den Zweck haben "Verunreinigungen des Grundwassers und in der Folge Grundwasserbeeinträchtigungen“ zu verhindern. Sollten diese nicht eingehalten werden, wird „der Sachverhalt zur Prüfung der Einleitung eines verwaltungsrechtlichen Strafverfahrens an das Strafreferat übermittelt“.

Folgende Auflagen werden untersucht: eine eindeutige Kennzeichnung mit roter Farbe durch eine von der BH zugeteilten Nummer, ein Bodenabstand von 30 Zentimetern sowie Verschließbarkeit durch ein Schloss und einen Deckel. Kosten für fehlende Schlösser oder Farbe für unzureichende Beschriftung übernimmt die Genossenschaft. Wenn ein bemängelter Brunnen wieder in einem ordnungsgemäßen Zustand ist, reicht es, ein mit dem Handy gemachtes Bild an die BH zu übermitteln. „Und wenn die Höhe nicht stimmt, organisieren wir einen Bagger“, erklärt Obmann Allacher. Diese Kosten werden ebenfalls von der Genossenschaft getragen.

