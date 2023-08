Sankt Andrä: Pflanzenmeer statt Steppensee

Sowohl der Neusiedler See als auch die Salzlacken, wie beispielsweise der Darscho bei Apetlon, füllen sich wieder. Der erhöhte Niederschlag der letzten Wochen tat den Stehgewässern gut. Nach dem Schreck des letzten Jahres sind die Niederschläge und normaleren Wasserstände unserer Seen und Lacken gleichzeitig Balsam für die burgenländische Seele. Doch ein Gewässer verbleibt Teil der grüneren pannonischen Steppenlandschaft: Der Zicksee.

Die Wanne des 2022 ausgetrockneten Sees gleicht sich seit Monaten der umliegenden Landschaft an. Langsam aber sicher wächst das Becken mit Pflanzen zu und man fragt sich, was nun weiter passieren wird? Welche Pläne haben die Gemeinde Sankt Andrä, das Land und die, für die burgenländische Wasserwirtschaft zuständige Task Force See?

Christian Sailer, Leiter der vom Land Burgenland eingerichteten Task Force See spricht von einer „nachteiligen Situation, durch welche die Schicht zwischen Seeboden und Grundwasserkörper durchlässig ist und bei großer Hitze auch Verdunstung wirkt.“ Langfristig ist also ohne eine Grundwasserdotation eine Wiederkunft des Sees schwer möglich.

Schonender Umgang mit ausgetrocknetem Seeboden

„Der Abstand zwischen Grundwasser und Oberflächenwasser ist zu groß“, erklärt Sailer. Er meint zu der komplexen Wechselwirkung zwischen See und Grundwasser: „Wir sind dabei den Grundwasserstand im ganzen Seewinkel zu verbessern damit diese Interaktion wieder stattfinden kann.“ Bis dahin wandelt sich das Bild des Zicksees deutlich. Hüfthoher Wildwuchs lockert den Anblick des hellgrauen Seebodens mit Grün-, Rot- und Brauntönen auf.

„Wir haben die Erlaubnis vom Land erhalten die Pflanzen mähen zu lassen“, erläutert Sankt Andräs Bürgermeister Michael Schmidt im Gespräch mit der BVZ. Von einer Entfernung der Pflanzen samt Wurzeln wird abgesehen, um die Sole des Sees nicht zu beschädigen beziehungsweise die Durchlässigkeit nicht zu verstärken. Eine externe Firma soll dafür engagiert werden. Gefahr, dass Ragweed wachse bestehe nicht.

Obwohl der See der Gemeinde Sankt Andrä gehört ist es aufgrund einer Vielzahl an Auflagen oft nicht einfach schnell zu handeln. Um eine langfristige Strategie spezifisch für den Zicksee zu finden, plant man sich demnächst an einen Tisch zu setzen, der Bürgermeister im Gespräch. Vertreter der Task Force See und der Gemeinde sowie Umweltexperten und Landesrat Heinrich Dorner werden in Kürze einen Fahrplan für die komplexe Lage ausarbeiten.