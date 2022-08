Schleuse als Rettung der Joiser Hafenanlage

Werbung

Der Neusiedler See ist aufgrund eines Rekordtiefstandes nach dem anderen schon eine ganze Weile das größte Sorgenkind der ganzen Region. Vor allem für Gemeinden, die viel in und um das Gewässer investiert haben, ist der sinkende Wasserspiegel ein Problem.

Auch Jois zählt zu diesen Gemeinden. Mit einem Jachthafen, der über 300 Liegeplätze hat, dem Seerestaurant „Seejungfrau“, der Inselwelt und dem Badestrand ist der See für Jois ein essenzieller Faktor für Lebensqualität und Wirtschaft.

Not macht bekanntermaßen aber erfinderisch. Die Joiser verfolgen aktuell eine neue Idee. Sie planen, eine Schleuse am Zufluss zum Neusiedler See zu bauen. Damit kann die ganze Hafenanlage unabhängig vom See erhalten bleiben. Der Pächter des Yachthafens Gerhard Rodler hat dafür einen Experten mit dem Bau der Schleuse beauftragt.

Von Seiten der Gemeinde Jois hat er dafür vollste Unterstützung. Auch laut Bezirkshauptmannschaft spricht gegen das Vorhaben nichts.

Konkret ist zum aktuellen Zeitpunkt angedacht, die Schleuse am Hafenende des Verbindungskanals mit dem See anzubringen. Damit wäre das Risiko einer Ansammlung von großen Mengen Schlamm durch den See minimiert.

Um den Wasserstand selbstständig erhöhen zu können, will man Wasser aus naheliegenden Dränagen zuleiten. Außerdem ist angedacht, einen Kanal in das Hafenbecken zu leiten, über welchen gefiltertes Wasser aus der Joiser Kläranlage zufließen kann.

Welche Mengen an Wasser durch dieses Vorhaben konkret zugeleitet werden können, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Das Ziel ist es aber auf jeden Fall, den Wasserstand des Hafenbeckens auf circa 1,20 Meter zu halten. Damit würde die touristische Nutzbarkeit des Areals zumindest großteils erhalten bleiben. Auch die Staubentwicklung durch ein etwaiges Austrocknen des Hafens würde somit verhindert werden.

