Wechsel Winden startet mit neuer Kindergartenleiterin ins neue Bildungsjahr

Foto: Gemeinde Winden am See

D ie bisherige Leiterin des Kindergartens und der Kinderkrippe in Winden am See, Sabine Nagl, trennte sich überraschend von dieser Position. Sie legte das Amt nach vier Jahren zurück. Als Nachfolgerin trat Erika Egrieder am 1. September ihren Dienst an.

Nagl ist seit dem Bau der erst knapp fünf Jahre alten Einrichtung ein wichtiger Pfeiler für diese gewesen. In einem Brief an den Gemeinderat verabschiedet sie sich von der administrativen Leitung des Kindergartens und bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit über die Jahre. Die erfahrene Pädagogin wird den Kindern und Eltern Windens aber dennoch erhalten bleiben, da sie weiterhin als Kindergartenpädagogin tätig bleiben wird. Erika Egrieder ist die neue Leiterin des Windener Kindergartens. Foto: Erika Egrieder Auf Nagl folgte mit 1. September Erika Egrieder als Kindergartenleiterin. Die 42-Jährige arbeitet seit knapp vier Jahren im Kindergarten von Winden am See. Davor sammelte die Windenerin Erfahrung im Betriebskindergarten des Flughafens Schwechat und ist bereits seit dem Jahr 2000 als Kindergartenpädagogin tätig. „Ich bedanke mich bei der ehemaligen Leiterin Frau Sabine Nagl und wünsche der neuen Leiterin Frau Erika Egrieder im neuen Aufgabenbereich alles Gute“, so Bürgermeister Erwin Preiner. Erika Egrieder meint: „Ich werde den Kindergarten im Sinne meiner Vorgängerin weiterführen. Wir haben immer und werden auch weiterhin eng zusammenarbeiten.“