Weiter Ringen um Bürgermeistersessel

Mit dem Ruhestand wird es für Langzeit-Bürgermeister Willi Schwartz (ÖVP) nun doch noch nichts. Ein paar Tage muss er sich noch gedulden, denn erst am 23. Oktober steht sein Nachfolger fest. Dieser muss nämlich in einer Stichwahl gewählt werden. Keiner der angetretenen Kandidaten hat die nötige 50 Prozent-Marke in der ersten Wahlrunde überschritten.

Die Entscheidung fällt zwischen Heinrich Hareter (SPÖ; 44,14 Prozent) und Christian Wandler (ÖVP; 38,74 Prozent). Es wird vor allem spannend, zu welchem der beiden Kandidaten die Wähler des dritten Bürgermeisterkandidaten tendieren werden, Klaus Fuhrmann von der Bürgerliste ULW hat am 2. Oktober immerhin 320 Stimmen (17,12 Prozent) auf sich vereinen können.

Eine Wahlempfehlung gibt sein Team nicht ab. Die Wähler seien mündig genug, selbst zu entscheiden, aber: „Frischen Wind in der Gemeinde würden wir schön finden. Ich wünsche mir einen Bürgermeister, mit dem wir gut zusammen arbeiten können. Wer immer es auch sein wird“, sagt Fuhmann, der mit seiner Liste vier Gemeinderatsmandate erzielte.

Heinrich Hareter ist mit seinem Ergebnis und dem der SPÖ „recht zufrieden“, immerhin geht er als Stimmenstärkster in die Stichwahl und seine Partei hat sich an die in Weiden jahrelang sehr starke ÖVP herangeschoben. Die beiden Fraktionen trennen nur mehr knapp zwei Prozentpunkte und ein Mandant voneinander.

Die von der SPÖ gesetzten Themen seien bei der Bevölkerung gut angekommen, sagt Hareter. Für ihn heißt es nun: „Rennen, rennen, rennen. Das Ergebnis schaut klarer aus, als es ist. Wir dürfen uns nicht auf die faule Haut legen, sondern müssen wieder Wähler mobilisieren und überzeugen“, sagt er im Hinblick auf die Stichwahl.

Die ÖVP kann ihre Enttäuschung über ein mäßiges Ergebnis hingegen nicht verhehlen. Der Verlust eines Gemeinderatsmandates und knapp vier Prozent an Wählerstimmen schmerzt. Dass man auch noch als Zweiter in die Bürgermeisterstichwahl geht, schmerzt doppelt. „Wir haben ein gutes Team und gute Themen. Diese konnten wir möglicherweise nicht gut genug rüberbringen. Vielleicht sind wir an der Kommunikation gescheitert, das müssen wir jetzt analysieren.“ Für seine These spricht einiges, denn die Themen der ÖVP und der SPÖ unterscheiden sich kaum. Beiden legen den Fokus auf die Jugend, wollen Kinderbetreuungsplätze schaffen, die die Volksschule und den Kindergarten mit Klimaanlagen ausstatten und setzen auf Photovoltaik.

Die FPÖ scheiterte mit Spitzenkandidat Wilhelm Damböck bei ihrem Versuch, in den Weidener Gemeinderat einzuziehen übrigens erneut.

Bürgermeister Stimmen%Diff.

Hareter SPÖ82544,110,8

Wandler* ÖVP72438,7-10,3

Fuhrmann ULW32017,17,2

Diff. = Differenz zur Wahl 2017

* Erstmals angetreten

