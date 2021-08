Am Samstag gegen 17:40 Uhr wurde die Polizeiinspektion Neusiedl am See alarmiert, dass zwischen Weiden und Neusiedl am See ein Mann in eine Rosenhecke gestürzt sei und sich nicht selbst befreien könne.

LPD-Bgld

Wenig später waren die beiden Beamten am Einsatzort eingetroffen und fanden tatsächlich einen Mann zwischen Brombeeren- und Rosenstauden auf dem Rücken liegend vor. Der 80-Jährige war voller Dornen, und die Ranken der Rosenstauden hatten fast seinen ganzen Körper umwickelt, sodass sich der Mann selbstständig nicht mehr daraus befreien konnte.

Von den Beamten mussten die Brombeer- und Rosenzweige rund um den verletzten Mann mit einem Messer entfernt werden, bevor er aus der misslichen Lage befreit werden konnte.

Er wies zahlreiche Verletzungen an den Armen, Beinen und am Kopf auf und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in die Unfallambulanz Frauenkirchen verbracht.

Nach der Entlassung aus der Unfallambulanz betankte sich der 80-jährige Mann bei den Beamten.