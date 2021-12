Ein Herz für Neusiedl: Sterne pflücken und Wünsche erfüllen

Bereits im Sommer rief die Mag. Job´s Kreisapotheke in Kooperation mit der Frauen- und Familienberatungsstelle „Der Lichtblick“ eine Charity-Aktion mit dem Namen „Ein Herz für Neusiedl“ ins Leben. Die Aktion soll unbürokratische und schnelle Hilfe für notleidende Familien in Neusiedl ermöglichen. Koordiniert wird das Projekt seitens der Apotheke von Conny Kritsch. Eine besonders nette Fortsetzung findet die Spendenaktion nun in der Weihnachtszeit. Unter dem Motto „Ein Herz für Neusiedl goes Christmas“ kann jeder, der möchte, Christkind spielen und Wünsche erfüllen.

Die Apotheke am Neusiedler Hauptplatz ist mit Sternen bestückt, die mit kleinen Wünschen von Frauen, Familien und Kindern in Not beschriftet sind. Wer nun helfen will, kann einen Stern „pflücken“, das Geschenk besorgen und in der Mag. Job´s Apotheke oder in der Frauen- und Familienberatungsstelle „Der Lichtblick“ abgeben. Die Pakete werden dann rechtzeitig vor Weihnachten ausgeliefert. „Es sind ganz einfache Wünsche, oft wünschen sich die Kinder und Frauen einfach nur einen Gutschein, um sich einmal selbst Kleidung aussuchen zu können“, weiß Lichtblick-Geschäftsführerin Karin Behringer-Pfann.