Dieser Tage wären im Burgenland die Weinfrühlings-Tage angesagt. Hunderte Weinbauern hätten ihre Türen geöffnet und tausende Gäste in ihren Kellern empfangen. So wie viele andere Veranstaltungen sind auch diese anlässlich der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise abgesagt worden. Zu Recht natürlich – die nächsten Wochen muss die Ausbreitung mit allen Mitteln bekämpft werden.

„Wir haben uns aber etwas überlegt, damit die Weinliebhaber nicht ganz auf dieses schöne Event verzichten müssen,“ so der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, Rene Lentsch. Unter dem Motto „Wein-Daheim-Online“ verschickt der Weinbauverein an Weinliebhaber 18 Flaschen Wein von 18 verschiedenen Winzern in einem Paket (99 EUR, gratis Versand innerhalb Österreich). Gut sortiert: Weißweine, Rotweine, süße Weine – das Beste was Podersdorf am See zu bieten hat. Darunter Landessieger und Gold-prämierte Weine. Ab 24. April stehen dann online Videos von den 18 Winzer zur Verfügung, die in einer Video-Nachricht ihren Wein dem Publikum präsentieren.

Dabei steht das Persönliche im Vordergrund: „Es werden keine professionellen Image-Videos sein, sondern persönliche Nachrichten an die vielen lieben Gäste, die heuer auf den Podersdorf-Urlaub in dieser Zeit verzichten müssen.“, freut sich Martin Steiner, Obmann des Weinbauvereins über dieses gemeinsame Projekt. So will man auch in diesen herausfordernden Zeiten ein Stück Podersdorf, ein Stück Urlaub, zu den Gästen nach Hause bringen. Eine Ablenkung die vielerorts sicher sehr willkommen ist!

Informationen unter https://www.podersdorfamsee.at/aktuelles/wein-daheim-online/