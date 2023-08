Weinkönigin aus Jois in Eisenstadt gekrönt

„Durch die Coronazeit hat sich die Amtszeit von Susannne I. um ein Jahr verlängert. Ich bedanke mich bei ihr und auch den beiden Weinprinzessinnen Claudia Muschau und Jasmin Fabian für ihren Einsatz die letzten Jahre“, betont LK-Präsident DI Nikolaus Berlakovich anlässlich der Krönung der neuen Weinhoheiten im Zuge der Eröffnungsfeier der Wein- und Genusstage in Eisenstadt gestern Abend.

Heuer wurden die Weinhoheiten erstmals mit eigenen Krönungsdirndln von der Innung der Burgenländischen Kleidermacher eingekleidet. Kleidermacherin aus Loipersdorf-Kitzladen Elke Acs, Weinprinzessin Sophie I., Bürgermeister von Eisenstadt Thomas Steiner, Innungsmeisterin Martina Mohapp, neue Weinkönigin Hannah I., LK-Präsident Nikolaus Berlakovich, ehemalige Bgld. Weinkönigin Susanne I. und Kleidermacherin aus Oggau Karin Anna Ordelt. Foto: LK Bgld

Mit 53 Ausstellerständen auf den Wein- und Genusstagen sind die Auswahl, die Qualität und Vielfalt der Produkte, welche von den Ausstellern angeboten werden, höher als je zuvor. Heuer wurde die Eröffnungsfeier durch die Krönung der Burgenländischen Weinkönigin Hannah I. sowie von Prinzessin Sophie I. umrahmt.

Zwei Jungwinzerinnen aus dem Neusiedler Bezirk

Die 23-jährige Hannah Wetschka ist Absolventin der renommierten höheren Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg und stammt aus dem bekannten elterlichen Weingut Agerlhof Wetschka aus Jois, in dem sie ihre Eltern tatkräftig unterstützt. Sie verbringt gerne Zeit am Neusiedler See und hat für jeden immer ein offenes Ohr und für jede Situation einen passenden Ratschlag. Ihr als Weinprinzessin zur Seite steht die 23-jährige Sophie Smoley aus Andau, welche die gleiche Ausbildung in Klosterneuburg absolviert hat wie Hannah I. und sich mittlerweile tatkräftig im väterlichen Weingut Wilhelm Thell in Andau einbringt.

Hannah I., Bgld. Weinkönigin und Weinprinzessin Sophie I. (sitzend) umgeben von Thomas Steiner, Bürgermeister Eisenstadt, Astrid Eisenkopf, LH-Stv.in, Nikolaus Berlakovich, Präsident Burgenländische Landwirtschaftskammer, Weintourismus-Burgenland-Obmann Herbert Oschep, Andreas Liegenfeld, Weinbaupräsident Burgenland und Susanne I., ehemalige Bgld. Weinkönigin. Foto: LK Bgld

Erstmals Krönungsdirndl aus Blaudruck

Die beiden Hoheiten wurden heuer erstmals mit einem Krönungsdirndl von der Innung der Burgenländischen Kleidermacher unter Innungsmeisterin Martina Mohapp ausgestattet. Karin Anna Ordelt, die ihr Atelier in Oggau am Neusiedler See hat und Elke Acs, die ihre Kunden im Atelier in Loipersdorf-Kitzladen empfängt, kreierten gemeinsam mit den beiden Hoheiten zwei einzigartige hochwertige Roben aus dem traditionellen Blaudruckstoff aus dem Burgenland.

„Die Wein- & Genusstage 2023 in der Eisenstädter Fußgängerzone sind eröffnet. Bis kommenden Sonntag, den 27. August, können die Besucher heimische Weine und regionale Schmankerl entlang der Fußgängerzone genießen und einen kleinen Einblick in die kulinarische Vielfalt des Burgenlandes bekommen“, so Berlakovich abschließend.