Über 100 Leute bei Golser Flurreinigung

Werbung

Seit Jahren sind Flurreinigungen in allen Gemeinden des Bezirkes üblich und erfreuen sich großer Beteiligung durch Bevölkerung und Vereine. Jedes Jahr finden sich zahlreiche Menschen um den Ort und die Umwelt von Müll zu befreien. In der Weinbaugemeinde Gols kamen am 12. März zu diesem Zweck über 100 Menschen zusammen. Umweltgemeinderat Hans Lehner betont die Wichtigkeit des Zeitpunktes. „Die Reinigung sollte vor dem 15. März geschehen“, erklärt dieser. Ab diesem Zeitpunkt beginnt nämlich die Brutzeit der Vögel. Damit diese nicht gestört werden braucht es möglichst wenig Einfluss durch menschengemachte Störfaktoren für die Tiere.

Moderne Mammutaufgabe für die Gesellschaft

Der Umweltgemeinderat erinnert sich an die Anfänge vor 18 Jahren: „12 Tonnen Müll fanden wir. Darunter auch Klomuscheln und Waschbecken. Dann wurde es aber sukzessive weniger.“ Heute sind die größten Faktoren ganz eindeutig Verpackungsmaterialien. Dazu gehören Dosen, Papiersackerl und Plastik in jeglicher Form. Von Autofahrern im Straßengraben entsorgt oder anderen auf den Feldern hinterlassen verteilt der starke Wind diese Umweltbelastungen weit und breit.

Dabei sind eben diese Felder und Weingärten neben dem Neusiedlersee ein wichtiger Faktor für die regionale Kultur und Wirtschaft. Deshalb ist es umso erfreulicher, dass die Tradition der Flurreinigungen auf so großen Anklang stößt. Auch die Zahl der Winzer, die immer größeres Augenmerk auf saubere Weingärten legen steigt ständig. Winzer wie Matthias Allacher, Georg Schmelzer oder Tischler Hans Werner legen Wert auf umweltfreundliche Weingartenpflege.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.