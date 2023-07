Illmitz: Benefizkonzert für die Kinder-Krebs-Hilfe

Bereits seit zehn Jahren engagiert sich das Weingut Salzl Seewinkelhof für die Österreichische Kinder-Krebs Hilfe. Auch heuer wurde wieder ein Benefizkonzert am Weingut abgehalten, dessen Erlös an die wohltätige Organisation geht. Im Vorjahr kam auf diesem Wege eine stattliche Spendensumme von 12.300 Euro zusammen. Auch heuer war das Benefizkonzert äußerst gut besucht - die Bands „Black Stars“, „Vuisaitig“, „Akku Machine“ und „12 Bars“ sorgten an dem lauen Sommerabend für ausgelassene Stimmung bis in die Abendstunden.