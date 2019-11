Am 11. November 2017 versenkte Winzer Fabian Sloboda eine 600 Liter Wein-Boje befüllt mit der Sorte Grauburgunder nahe des Leuchtturms in den Neusiedler See. Der Golser Künstler Nikolaus Eberstaller zeichnet für das Design des Stahltanks verantwortlich. Eine Tänzerin ziert den Deckel des außergewöhnlichen Weinbehälters mit dem Namen „Wellentänzer“. Dass der Wein immer in Bewegung ist, soll seinen Geschmack positiv beeinflussen.

Schon aus historischen Berichten geht hervor, dass die Qualität von Portwein durch seine Verschiffung gesteigert werden konnte. Der Wellengang soll das bewirkt haben.