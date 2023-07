Das Weinjahr 2023: Hitze, Regen und Peronospora viticola

Nach einem äußerst erfolgreichen Weinjahr 2022 verspricht auch 2023 solide Voraussetzungen für die Weinlese im Bezirk Neusiedl am See. Dennoch dürften gleichzeitig lokal auftretende Starkregenfälle schlechtere Ernten für einige Winzer bedeuten. Es steht uns also ein vermutlich leicht durchwachsenes Weinjahr bevor.

Im vergangenen Jahr konnte das Burgenland laut Landwirtschaftskammer eine „überdurchschnittliche Weinernte“ verbuchen. Die Hitze war für die Weinreben nicht wirklich ein Problem. Heuer setzte aber der mancherorts starke Regen Weinbauern lokal unter Druck. Dieser begünstigte nämlich die Bedingungen für Pilzbefall.

Heiß und feucht: ideal für Pilzbefall

So mancher Golser Winzer rechnet teilweise mit Ausfällen von bis zu 70 Prozent in mehreren Lagen. So auch Matthias Allacher. „Der Regen war ein Wahnsinn. An so einen Sommer kann ich mich gar nicht erinnern“, meint der 72-jährige Winzer. Der Peronospora viticola, auch bekannt als falscher Mehltau, schlug zu. Dieser Pilz beschädigt die Weinrebe und verbreitete sich schnell. Vielen Winzern blieb kaum Zeit zu reagieren.

In Jois gab es ebenfalls Vorfälle mit dem Pilz. Markus Altenburger meint: „Bei uns war er ganz leicht, obwohl wir den Pilz normalerweise nie haben.“ Abseits davon ist der Joiser Weinbauer „guter Dinge“. Auch der Frauenkirchener Winzer Manuel Pinetz zeigt sich zufrieden und freut sich auf den heurigen Jahrgang. Er meint, dass seine Lagen wenig andere Weingärten um sich hätten, was ihm bei Pilzbefall zum Vorteil wurde.

Der beliebteste Falstaff-Nachwuchswinzer Christian Heiss aus Illmitz bestätigt einen „höheren Befallsdruck“ und meint: „Ich bin seit drei Jahren im Betrieb tätig. Das war das Schwierigste bisher.“ Wer das Zeitfenster von ungefähr einem Tag nicht nutzen konnte, musste mit starkem Befall durch die Peronospora rechnen. Nichtsdestotrotz verorten viele Weinbauern eine gute Lese. Die feuchten Vegetationsphase habe geholfen. Besonders junge Weingärten seien laut Altenburger stark aufgewachsen.

Hitzewelle wird Dauerbrenner für Weinbau

Christian Heiss aus Illmitz über die heuer erneut hohen Temperaturen: „Allgemein ist es ein gutes Jahr, aber wir kämpfen bei jungen Lagen mit Trockenheit und Hitze.“

Mehrere Winzer berichteten außerdem, dass sie heuer mit einer späteren Lese rechnen würden. Obwohl die Temperaturen etwas milder sind als 2022, würden diese die Lese nach hinten verschieben. Dies führt langsam aber sicher zu einem Umdenken in der Arbeitsweise der Winzer im Bezirk. Die Pflege eines gesunden Bodens, der viel Wasser aufsaugt und auch speichert wird immer wichtiger. Beispielsweise spielten Begrünungen dabei eine größer werdende Rolle.

Peronospora viticola, auch bekannt als falscher Mehltau, befällt die Weinrebe und kann große Teile der Ernte ruinieren. Foto: Daniel Gottfried

„Was zu spüren ist, ist dass der Zucker bei manchen Sorten durch die Hitze stärker ansteigt als bei anderen“, erklärt Markus Altenburger. Er meint aber weiter: „Wir spüren die Hitze, spüren ein Durcheinander, aber nichts wovor man sich fürchten muss.“ Er setzt großteils auf Blaufränkisch, der generell eher spätreif ist. Auch der Frauenkirchener Winzer, Manuel Pinetz ist guter Dinge. Er meint: „Man sollte sich umschauen, wie die Natur ist und nicht immer gleich arbeiten.“ Er hat beispielsweise seinen Welschriesling reduziert und durch besonders resistente Zweigeltreben ersetzt.

Dennoch sind sich die Winzer trotz des Starkregens vor einigen Wochen einig: etwas Regen könne wäre noch hilfreich. Aber bitte nicht zu stark. Jungwinzer Christian Heiss aus Illmitz fasst zusammen: „Wenn es heuer keine Unwetter mehr gibt, schauen wir einer guten Ernte entgegen.“