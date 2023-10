Neusiedler Bezirk räumt bei AWC Vienna ab

Am vergangenen Donnerstag fand wieder die Abschlussveranstaltung der AWC VIENNA 2023, der weltweit größten offiziell anerkannten Weinbewertung statt, bei der die 100 erfolgreichsten Weingüter dieser Weinverkostung präsentiert wurden.

Aus 11.376 Weinen von 1.514 Produzenten aus 42 Ländern hatten 216 internationale Verkoster aus 14 Nationen die besten „herausgekostet“: Die Trophies 2023 gingen nach Südafrika, Australien, China, Türkei, Spanien, Italien, Luxemburg, Deutschland und Österreich. Die stolzen Repräsentanten der prämierten Weingüter konnten ihre Auszeichnungen aus den Händen von bekannten Landwirtschaftsexperten und Politikern entgegennehmen. Aus dem Bezirk Neusiedl am See konnten dabei folgende Weingüter eine Goldmedaille für sich beanspruchen:

CUVÉE (ROT) - Weingut HST Steurer Hannes - Jois

- Weingut HST Steurer Hannes - Jois BLAUFRÄNKISCH - Allacher Vinum Pannonia GmbH - Gols

- Allacher Vinum Pannonia GmbH - Gols ZWEIGELT - Weingut Johannes Erich Franz Strudler - Podersdorf

- Weingut Johannes Erich Franz Strudler - Podersdorf AUSLESE – NUR SÜSSWEIN (MIN. 25 KMW, 127 OE, 16,3 BEAUMÉ) - Weingut Tschida Angerhof - Illmitz

- Weingut Tschida Angerhof - Illmitz BEERENAUSLESE, TROCKENBEERENAUSLESE, SCHILFWEIN (MIN. 30 KMW, 146 OE, 19,6 BEAUMÉ) – NUR SÜSSWEINE - PMC Münzenrieder - Apetlon

Zusätzlich ging der Preis für den „Best National Producer of the Year 2023“ in Österreich ebenfalls an PMC Münzenrieder aus Apetlon.

Die Festrede hielt der Präsident der Landwirtschaftskammer Wien und Wiener Weinbaupräsident Norbert Walter. Für die begeisterten Besucher waren natürlich die Möglichkeit zur Verkostung derart vieler internationaler Weinproben und der persönliche Kontakt zu den Produzenten von großem Interesse.

Für die Konsumenten und Weininteressierten gibt es eine einfache Möglichkeit, die Resultate nachzuverfolgen: Auf www.awc-vienna.at können die Verkostungsresultate von 11.000 Weinen sowie Angaben zu 1.500 Produzenten, sowie alle Trophies, Awards und Sterne-Klassifizierungen eingesehen werden.