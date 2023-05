Die St. Martins Therme eröffnet die Outdoor-Badesaison

Die Summer Island ist mehr als eine Liegewiese an einem kristallklaren Badesee. Sie ist Treffpunkt für Natur- und Sonnenliebhaber, Relax-Zone für erholungssuchende Fitness- und Wassersportler, Ausgangspunkt für abenteuerliche Entdeckungsreisen in die Pflanzen- und Tierwelt der Region, Sportmeile für Bewegungshungrige, und Treffpunkt für Freunde kulinarischer Genüsse an der Beach Bar und in der „Chill Out Lounge“, die mit gemütlichen Sitzgelegenheiten zum Entspannen und Verweilen einlädt.

Neben jeder Menge Familien-Badespaß ist neben dem Kinder-Außenbecken im Forscherzelt für Kids reichlich Abenteuer garantiert. Ein SEEerLEBEN mit Wettergarantie!

