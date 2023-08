54. Golser Volksfest und Wirtschaftsmesse Pannonia eröffnet

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil beim Weinheben. Foto: Klaus Zwinger

Das 54. Golser Volksfest ist noch bis 20. August das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Zentrum der Region: Neben einem umfangreichen Angebot an Feinschmeckerständen, dem Volksfest-Heuriger, dem Golser Kultursommer und den Weinen der Top-Winzer aus Gols und der Region „Neusiedlersee-Seewinkel“ sorgen ein Vergnügungspark sowie ein vielfältiges Programm mit Musik für unvergessliche Stunden. Mehr als 150 Aussteller aus der Auto-, Wellness- und Baubranche präsentieren im Zuge der großen Wirtschaftsmesse „Pannonia 2023“ auch heuer wieder auf 88.000 Quadratmetern ihre Produkte und Dienstleistungen. „Das Golser Volksfest repräsentiert wie kaum eine andere Veranstaltung die Vielfalt des Burgenlandes“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Zuge der offiziellen Eröffnung, der auch Landesrätin Daniela Winkler und Landtagsabgeordneter Bürgermeister Kilian Brandstätter und zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik teilnahmen.

Das Weinzelt war bei der Eröffnung gesteckt voll. Foto: Klaus Zwinger

Das Konzept mit Volksfest, Wirtschaftsmesse, Kultursommer und Weinkost hat sich bewährt. Erstmals neu beim Volksfest ist die "Kids & Family Area" vom Familienreferat des Landes Burgenland, wo Kinder von 16 bis 21 Uhr bestens betreut werden. Ebenfalls zum ersten Mal findet der „Energietag“ am Mittwoch statt, der das traditionelle Feuerwerk ersetzt. Auch diese Entscheidung treffe den Zeitgeist und repräsentiere den Weg des Burgenlandes, das sich so einmal mehr als Vorreiter in Bezug auf erneuerbare Energie darstelle, wie der Landeshauptmann betonte.

Heuer Mittwoch Energietag mit Verlosung anstatt Feuerwerk

Für den Landeshauptmann ist der Energietag am Golser Volksfest eine gute Möglichkeit, um die Bevölkerung für das Thema „Erneuerbare Energien“ zu begeistern und auf dem Weg zur Energiewende mitzunehmen. Das Burgenland hat sich als Modellregion für erneuerbare Energie positioniert, zuletzt mit der Präsentation des Stromgroßspeichers in Schattendorf. Das Burgenland sei aber auch als Familienland mit hoher Lebensqualität bekannt, so der Landeshauptmann. Familienlandesrätin Daniela Winkler, die der Eröffnung des Volksfestes ebenfalls beiwohnte, ergänzte: „Wir bieten für nahezu alle Lebenslagen Unterstützungen, attraktive Fördermöglichkeiten und ein großes Angebot Service für Eltern, Erziehende und Kinder. Daher informieren heuer erstmals Mitarbeiterinnen des Familienreferates am Golser Volksfest über die Leistungen des Landes.“ Mit den neuen Ideen und seinem bewährten Erfolgsrezept garantiert das Golser Volksfest auch heuer wieder ein attraktives Programm für alle Generationen. Hans Peter Doskozil wünschte abschließend viel Erfolg für das Fest, „das für die Gemeinschaft, Gastfreundschaft und Geselligkeit steht, für die diese Region bekannt ist“, wie er betonte.