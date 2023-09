Astrid Meixner: Mit Puch G von Nickelsdorf aus rund um die Welt

Christian Gindelhumer und Astrid Meixner sind gerade dabei, zusammen mit drei Verwandten die Ausstellung im Nickelsdorfer Ziegelmuseum in der Scheunengasse aufzubauen, als die BVZ sie für ein Gespräch besucht. Ganz in der Nähe haben die beiden in der Garage von Astrids Vater Ernst in Nickelsdorf ihr Traumauto für die Weltreise, einen Puch G, Baujahr 1984, über zwei Jahre hinweg in jeder entbehrlichen Minute restauriert.

Nach einer Testreise zum Nordkap starteten der Linzer und die Nickelsdorferin am 10. Mai 2018, pünktlich zu Christians 40. Geburtstag, ihre Weltreise. Bis zum März 2020 legten die beiden inklusive dem Trip zum Nordkap knapp 64.000 Kilometer zurück und schossen dabei rund 50.000 Fotos in 31 Ländern. Während ihr Auto mit beinahe all ihrem Gepäck mittels Frachtschiff über mehrere Wochen von Indonesien nach Australien verschifft wurde, beschlossen die beiden, unterdessen einen kurzen Abstecher nach Vietnam zu machen. Es war genau zu dieser Zeit, als der Begriff „COVID-19“ der Welt schmerzlich ein Begriff wurde. Fortan saßen die beiden in Vietnam fest, während ihr Auto mit ihren Habseligkeiten bis heute in Australien auf sie wartet.

Der Wasserfall Tumpak Sewu mit dem Vulkan Semeru im Hintergrund. Gelegen auf Java, Indonesien. Foto: Christian Gindelhumer

Corona und neues Zuhause in Vietnam

Dabei machten die beiden aus der Not eine Tugend: Sie mieteten sich in Saigon ein Apartment und machten Vietnam zu ihrem neuen Zuhause. Während Christian seiner Arbeit ohnehin via Computer nachgehen konnte, unterrichtete Astrid unterdessen vietnamesische Kinder in Englisch. Daneben betätigten sich beide auch regelmäßig für die Organisation Vietnam Cat Welfare, die sich für die Rettung, Rehabilitierung und Vermittlung von ungewollten und oftmals misshandelten Katzen einsetzt. Alle gesammelten Spendengelder aus der Ausstellung kommen dieser Organisation zugute.

Cooles Foto mit traurigem Hintergrund: in Kambodscha wird Regenwald zugunsten von Palmöl-Plantagen abgeholzt. Foto: Christian Gindelhumer

Alle Ausstellungstage im Überblick

Die Ausstellung kann dieses Wochenende von Freitag bis Sonntag besucht werden. Während die beiden zwar keinen Vortrag über ihre Reise halten wollen, haben sie durchaus eine Vielzahl an Anekdoten, die sie Besuchern zu ihren ausgezeichneten Reisebildern erzählen können. Öffnungszeiten sind am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr. Im Internet kann man den beiden unter www.g-trotter.net auf ihrer Weltreise folgen, auf Instagram unter @gtrotternet.