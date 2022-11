Der Bezirk Neusiedl feierte das Sparen

Vollbild

FB

Walter Vinkroin, Wilhelm Aufner und Wilhelm Mujzer. Familie Sipötz brachte das Ersparte in die zu Filialleiter Johannes Steiner. Walter Karner, Cornelia Rittsteuer, Zsuzsanna Kiss und Andrea Gindl. Anita Fesselmar und ihre Enkerln besuchten am Weltspartag Marco Rath, Elena Raabi und Magdalena Fehrer in der . Alexander Leopold, Manuel Hederer, Erik Kiss, Stefanie Unger, Bianca Brunner, Filialleiter Christian Schmidt und Vorstandsdirektor Michael Fritz. Johann Bauer, Zita Kovacs, Romina Gartler-Véland und Roland Andert. Sandra Ebner, Nicole Neubauer, Anika Gstettner, Christoph Nyikos, Inge Thüringer, Silke Beck und Christa Zwickl. Die setzt dieses Jahr den Schwerpunkt auf die Hilfsaktion „Ein Funken Wärme“: Paul Gleichtheil, Angela Wegleitner, Alt-Landeshauptmann Hans Niessl, Michaela Löbl und Werner Allacher in der Neusiedler Filiale. Tom Magedler, Edita Weintritt, Franz Niessl, Andrea Horinek und Harald Hafner. Tamara Haider, Thomas Hechenberger, Patrick Welkovics, Thomas Vlk, Bianca Frischherz und Melanie Vidovic.

1 /13