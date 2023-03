„Treffpunkt Mutterherz“ in Illmitz: Wo Mütter sich austauschen

„Man wird aus dem Krankenhaus entlassen, man selbst und das Kind sind gesund und dann ist man eigentlich auf sich allein gestellt. Da herrscht in der Gesellschaft wie wir sie wahrnehmen relativ wenig Bewusstsein dafür, was es heißt, jetzt tatsächlich Mutter zu sein, Verantwortung für ein Menschenleben zu übernehmen“, so die beiden unisono. „Treffpunkt Mutterherz“ soll dabei Abhilfe schaffen. Im Zentrum steht die Begegnung und der Austausch von Müttern auf Augenhöhe in einem urteilsfreien Raum. Dabei soll es auch darum gehen, sich von Stimmen aus dem eigenen Umfeld nicht verunsichern zu lassen und dabei auf sein Herz und Bauchgefühl zu hören. Dies geschieht bei Kaffee oder Tee während die Kleinen ruhig auch mitgenommen werden können. Das erste Treffen findet am Freitag, dem 03. März unter der Adresse Pfarrwiese 24, 7142 Illmitz statt, Anmeldungen zum Kostenpunkt von 78 Euro für drei Einheiten können unter treffpunktmutterherz@gmx.at abgegeben werden.

