Wifo-Studie: Burgenlands Thermen hoch gelobt

17.700 Arbeitsplätze und 1,2 Milliarden Euro Wertschöpfung. Diese beeindruckenden Zahlen wurden vom Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo für Österreichs Thermen errechnet. Und zwei burgenländische Thermen spielen dabei eine ganz entscheidende Rolle. Die AVITA Therme & Resort Bad Tatzmannsdorf und die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen brachten im Jahr 2019 zusammen knapp 110 Millionen Euro ins Land und sicherten rund 2.000 Arbeitsplätze. „Die Thermen tragen entscheidend zur positiven Entwicklung des Tourismus im Burgenland bei. Sie bereichern nicht nur das touristische Angebot einer Region, sondern wirken sich auch auf die übrigen Branchen der regionalen und nationalen Wirtschaft positiv aus. “, sagt Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil. „Unsere Thermen verbessern nicht nur die allgemeine Lebensqualität und Freizeitmöglichkeiten für die Burgenländerinnen und Burgenländer, sie schaffen auch Arbeitsplätze in der Region. Einkommen und der Konsum in der Region steigen und damit auch die wirtschaftlichen Aktivitäten“, betont der neue Präsident der Wirtschaftskammer Burgenland, Andreas Wirth.

„Als Geschäftsführer des AVITA Resort bin ich dankbar, das Unternehmen ständig weiterentwickeln zu dürfen. Das Ergebnis dieser Studie darf alle Eigentümer und Mitarbeiter:innen mit Stolz erfüllen“, sagt AVITA-Geschäftsführer Peter Prisching, „Aus der Kraft der Region, für die Region. Das ist eine schöne Erkenntnis. Der Lebensraum Südburgenland ist für Einheimische und Gäste gleich wichtig. Die Studie ist eine Bestätigung für unsere Arbeit und kommt zu einer wichtigen Phase, wo wir vor weiteren Investitionen stehen“, ergänzt Peter Prisching.

„In der St. Martins Therme & Lodge setzen wir seit der Eröffnung besonders auf die Einbeziehung der Angebote der Region. 100 Prozent der Lebensmittel, die in der St. Martins Therme & Lodge verarbeitet werden, stammen heute aus Österreich, zwei Drittel davon aus dem Burgenland. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und arbeiten daher stetig an der Weiterentwicklung unseres Resorts“, so St. Martins-Geschäftsführer Klaus Hofmann. Die St. Martins Therme & Lodge hat im Jahr 2019 78 Millionen Euro an direkter, indirekter und induzierter Wertschöpfung generiert und war für ein Beschäftigungsausmaß von 1.475 Erwerbstätigen verantwortlich.

Für den Bezirk Neusiedl am See erbrachte der Thermenbetrieb eine Gesamtwertschöpfung von 31,7 Millionen und 605 Vollzeitstellen. Das AVITA Resort war im Jahr 2019 direkt, indirekt und induziert für eine nationale Wertschöpfung von rund € 29,8 Mio. und ein Beschäftigungsausmaß von rund 535 Erwerbstätigen verantwortlich. Für den Bezirk Oberwart erbrachte der Thermentourismus direkt, indirekt und induziert 15,3 Millionen an Wertschöpfung und ca. 300 Beschäftigungsverhältnisse.