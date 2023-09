Podersdorf: Wird Christopher Perepatics das nächste Top-Winzertalent?

Die Initiative zur Förderung junger Weintalente wurde 2009 vom Gastronomiebetrieb Schlossquadrat in Kooperation mit dem SALON Österreich Wein ins Leben gerufen und ist einer der wichtigsten Talentwettbewerbe des Landes.

„Ein starkes vinophiles Signal kam bei den diesjährigen Einreichungen aus der Steiermark. Gleich drei der sechs Finalisten sind Steirer und konnten sich in der Blindverkostung qualifizieren. Wir freuen uns sehr, dass dieses Jahr das Weinviertel mit zwei Finalisten vertreten ist, und auch ein Finalist aus dem Burgenland dabei ist. Unsere Stammgäste erwartet ab Oktober ein abwechslungsreicher Verkostungsreigen“, so Jürgen Geyer, Geschäftsführer der Schlossquadrat Gastronomie GmbH, der die Vorverkostung der Fachjury geleitet und organisiert hat.

Nachwuchstalente aus den Weinbaugebieten Vulkanland, Weststeiermark, Südsteiermark, Weinviertel und Neusiedlersee treten bei der Schlossquadrat-Trophy 2024 an: Alexander Schabel (Weinviertel), Christopher Perepatics (Neusiedlersee), Daniel Pfeifer (Vulkanland), Mathias Weber (Weststeiermark), Florian Lieleg (Südsteiermark) und Matthäus Hirschbüchler (Weinviertel).

Christopher Perepatics - der „Neff“ vom Onkel

Den heimische Weinbeitrag für die jährliche Talentesuche unter den Jungwinzern liefert in der 14. Ausgabe der Schlossquadrat Trophy Christopher Perepatics. Er führt das Weingut NEFF, das im Zentrum von Podersdorf am See liegt. Am Ostufer des Neusiedlersees mit seinem einzigartigen Mikroklima gedeihen ausgezeichnete Weine. Perepatics ist Absolvent der Landwirtschaftlichen Fachschule für Weinbau in Eisenstadt. Als absolvierter Kellermeister hat er seine Erfahrungen bei renommierten Weingütern im Nordburgenland gesammelt, bevor er das in der Familie befindliche Weingut von seinem Onkel übernahm. Die Namensgebung des Weingutes findet sich auch in seiner Geschichte wieder, da auch Christopher der „Neff‘“ vom Onkel ist.

Im Rahmen der Jungwinzer-Trophy präsentiert jeder Winzer an einem anderen Tag seine Weine, bis schließlich im Frühling beim Großen Finale der Sieger gekürt wird. Start der Einzelverkostungen ist am Dienstag, den 10. Oktober 2023, im Restaurant Gergely’s. Christopher Perepatics wird bereits beim zweiten Termin am 14. November zeigen, was seine Weine können. „Eine große Chance für Österreichs WinzerInnennachwuchs: Den vielen jungen Talenten bietet die Schlossquadrat-Trophy eine gute Gelegenheit, die eigenen Weine in Wien zu präsentieren und wichtige Kontakte zu knüpfen“, betont Chris Yorke, Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing.

„Die Einzelverkostungen finden in zwei Durchgängen, um 17 Uhr und um 19.30 Uhr, mit fixen Sitzplätzen statt,“ erzählt Jürgen Geyer. Die Weine werden zur gemeinsamen Verkostung und Besprechung eingeschenkt, der Winzer beantwortet Fragen und erzählt Wissenswertes zur Weinbereitung bzw. stellt seinen Betrieb vor. Dazu wird saisonales Fingerfood aus der Schlossquadrat-Küche serviert.

Publikum und Fachjury voten für das Weintalent des Jahres

„Aus welcher Weinbauregion kommt das Weintalent des Jahres 2024?“, diese Frage stellt sich das weininteressierte Stammpublikum der Schlossquadrat-Trophy, die am 10. Oktober mit Jungwinzer Alexander Schabel aus dem Weinviertel, startet. Das Voting im Wettbewerb erfolgt dreistufig: Es zählen die Bewertungen der BesucherInnen bei den Einzelverkostungen, die Punkte der Fachjury sowie die Stimmen der anwesenden Gäste beim großen Finale im Mai. Für das kulinarische Wohlbefinden bei den Einzelverkostungen und beim Finale sorgt das Team der Schlossquadrat-Küche unter der Leitung von Rudolf Kirschenhofer.

Termine Einzelverkostungen:

10. Oktober 2023 Alexander Schabel, Weingut Schabel, Weinviertel

14. November 2023 Christopher Perepatics, Weingut Neff, Neusiedlersee

9. Jänner 2024 Daniel Pfeifer, Weingut Pfeifer, Vulkanland

13. Februar 2024 Mathias Weber Weingut Weber, Weststeiermark

12. März 2024 Florian Lieleg, Weingut Adam-Lieleg, Südsteiermark

9. April 2024 Matthäus Hirschbüchler, Weinhof Hirschbüchler, Weinviertel

Voranmeldung erforderlich:info@schlossquadr.at



Das Große Finale findet am 14. Mai 2024 ab 17.30 Uhr mit allen sechs Finalisten outdoor im Schlossquadrat Innenhof im Restaurant Gergely’s in Wien (Schlossgasse 21) statt.