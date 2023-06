Bildungscampus Parndorf eröffnet mit neuem Bildungsangebot

Michael Heritsch, MSc, Geschäftsführer der FHWien der WKW, Harald Schermann, WIFI Institutsleiter Burgenland und Christian Faymann, MA, Institutsleiter des WIFI Wien (v.l.) Foto: WKB

Am Standort der Wirtschaftskammer und des WIFI in Parndorf wurde in Kooperation mit der FHWien der WKW (Wirtschaftskammer Wien) und dem WIFI-Managementforumein Bildungscampus eröffnet. „Das akademische Angebot des WIFI sowie das Bildungsangebot für Manager und Führungskräfte wird deutlich erhöht“, kündigt WIFI Burgenland Institutsleiter Harald Schermann an.

Heritsch: „Fit für den nächsten Karrieresprung“

„Lebenslanges Lernen ist der sicherste Weg zum beruflichen Erfolg. Als führende Fachhochschule für Management und Kommunikation bietet die FHWien der WKW praxisnahe Weiterbildungen auf Hochschulniveau an. Mitarbeitende werden so fit für den nächsten Karrieresprung und Firmen erhalten hochqualifiziertes Personal. Ich freue mich, dass wir mit unserem Angebot nun auch im Burgenland präsent sind“, erklärt Michael Heritsch, Geschäftsführer der FHWien der WKW.

„Das WIFI Management Forum, die Premium Submarke des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien, behauptet sich seit Oktober 1999 dauerhaft im Spitzenfeld der heimischen Führungskräfteschmieden. 55.000 Führungskräfte aus ganz Österreich absolvierten bereits die exklusiven Trainings am Management Forum, die in Zukunft auch am WIFI Burgenland angeboten werden“, Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien.

8000 WIFI-Kursteilnehmer im Vorjahr

Das Fehlen von Fachkräften hemmt das Wirtschaftswachstum, blockiert Innovationen und mindert damit die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ­ein Faktum, das Betriebe tagtäglich zu spüren bekommen. „Als WIFI haben wir hier am Standort neben der akademischen Ausbildung auch eine Überbetriebliche Lehrlingsausbildung, spezielle Fachkräfteausbildungen und sehr bald auch eine eigene Werkmeister-“, geht Harald Schermann, WIFI Institutsleiter im Burgenland ins Detail.

Allein im Jahr 2022 wurden im WIFI Burgenland mehr als 8.000 Kursteilnehmer in 1.000 Kursen gezählt.