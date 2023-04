Illmitz: „1. Formula Wine Grand Prix“ ging in Szene

Im Weingut Opitz ging es am Wochenende sportlich zu: von 10 Uhr früh bis 14 Uhr führte Willi Opitz am Samstag mit dem Rad durch Illmitz, machte an vier Stationen Halt in seinen Weingärten und erklärte seinen Gästen, wie er seine Reben bearbeitet und seinen Wein produziert. Beim Zieleinlauf im Weingut Willi Opitz wurden alle Teilnehmenden von Formel-1-Fotograf Martin Trenkler abgelichtet.

Schließlich winkte nach der ausgiebigen sportlichen Ertüchtigung eine Weinverkostung inklusive Verköstigung, bei der nicht nur ein signierter Formel-1-Kalender von Martin Trenkler, sondern auch eine von Mika Hakkinen selbst signierte Weinflasche verlost wurde. Zum Abschluss trug auch noch der Satiriker und ehemalige Krone-Sportchef Robert Sommer aus seinem neuesten Buch „Alle Männer sind Schweine“ vor.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.