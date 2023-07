Winden am See: „Alles andere ist Kategorie Fasching“

Es geht um's liebe Geld. In der aktuellen Aussendung der ÖVP Winden am See ist die Rede von „leeren Kasse“ der Gemeinde. Laufende Aufwendungen für Personal und Kanal sind gedeckt, aber einige Rechnunungen seien laut ÖVP-Ortschefin Lisa Portschy „unbezahlt liegengeblieben“.

Auf Nachfrage bei Bürgermeister Erwin Preiner (SPÖ), erklärt dieser, dass man liquide sei. Alles andere falle in die „Kategorie Fasching“. Aber die Gemeinde stehe „immer wieder vor Herausforderungen auf mehreren Ebenen“. Er sagt: „Diesen wird man sich auch stellen so dass die Gemeinde auch in Zukunft finanz- und investitionfit ist und sein wird.“

Einen Finanzabschluss für das Jahr 2022 gibt es bisher noch nicht. Auf die Nachfrage über die liquiden Mittel der Gemeinde erklärt der Bürgermeister, dass er „keine Angaben“ machen wolle, da „fast täglich und wöchentlich Zahlungen rein und auch rausgehen“. Auch auf die Frage nach der Schuldenquote blieb ohne konkrete Angaben, ausser, dass diese versorgt seie.