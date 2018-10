Der Kindergarten und die Kinderkrippe in der Josef-Kamper Straße wurden am Samstag, dem 13. Oktober, offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Bürgermeister Erwin Preiner, alle Kindergartenkinder und die Kindergartenpädagoginnen konnten am sonnigen Nachmittag viele Besucher, darunter Landeshauptmann Hans Niessl, Landesrätin Astrid Eisenkopf, Bildungsdirektor Heinz Zitz, bei der Eröffnung begrüßen. Obmann der OSG Alfred Kollar überreichte 3000€ für Spiel- und Sportgeräte. Der MV Winden am See und die Kindergartenkinder sorgten mit ihren Vorführungen für ausgelassene Stimmung.