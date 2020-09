Pkw gegen Traktor - Eine Schwerverletzte bei Unfall .

Auf der B50 in Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) sind am Freitagvormittag ein Pkw und ein Traktor zusammengestoßen. Nach Angaben der Feuerwehr war das Auto im Ortsgebiet auf die Gegenfahrbahn geraten. Bei der Kollision mit dem Traktor, der noch auszuweichen versuchte, erlitt die Pkw-Lenkerin schwere Verletzungen.