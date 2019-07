Im Zuge von Weingartenarbeiten im Gemeindegebiet von Winden am See, Bezirk Neusiedl am See, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Triebwagen der ÖBB.

Der 47-jährige Lenker des Traktors blickte eigenen Angaben zufolge nach hinten, um die durchgeführte Arbeit zu kontrollieren, kam dadurch mit seinem Fahrzeug den Bahngleisen, die am Ende des Grundstücks verlaufen, zu nahe und kollidierte mit einem Zug, der in Richtung Neusiedl am See fuhr.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Triebwagen entstand leichter Sachschaden und der Traktor wurde schwer beschädigt.

Die Alkotests beim Traktorlenker und beim Zugwagenführer verliefen negativ.