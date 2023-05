Umzug von Container in brandneue Ordination

Die Kassenmedizinerin Christine Strauss praktizierte seit Anfang Jänner in einer provisorischen Ordination in Containern vis-a-vis des Kultur- und Vereinshauses. Vergangene Woche übersiedelte sie nun in ihre 160 Quadratmeter großen Räumlichkeiten in der Setzgasse 52. Der Windener Gemeinderat besuchte die Ärztin um sie willkommen zu heißen. Die Ordination wurde gemeinsam mit der Projektentwicklung Burgenland (PEB) errichtet. Die Ärztin betonte, sie sei von der Ausstattung der modernen Einrichtung sehr angetan.

