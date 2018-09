Aus dem Bauhof von Jois wurden Kfz-Batterien, Außenbordmotoren sowie ein 20 Jahre alter Pkw gestohlen, berichtete die Polizei am Freitag. Beim Lebensmittelgeschäft in Winden am See drangen die Täter in den Müllraum ein und entwendeten abgelaufene Lebensmittel.

Außerdem stahlen sie von Paletten, die beim Geschäft abgestellt waren, etwa 200 Flaschen Cola sowie ein paar Flaschen Wasser. Die Gesamtschadenssumme der Einbrüche bewege sich im vierstelligen Eurobereich, hieß es von der Polizei. Ob bei beiden Tatorten dieselben Einbrecher am Werk waren, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.